ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βιλερουά: Ο πληθωρισμός υπό έλεγχο - Η Γαλλία σε κίνδυνο από τα υπερβολικά ελλείμματα
Ειδήσεις
21:45 - 02 Σεπ 2025

Βιλερουά: Ο πληθωρισμός υπό έλεγχο - Η Γαλλία σε κίνδυνο από τα υπερβολικά ελλείμματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε την Τρίτη 2/9 ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ βρίσκεται «πλήρως υπό έλεγχο» και ότι η οικονομική ανάπτυξη κινείται μέσα στα πλαίσια των προβλέψεων.

Οι τοποθετήσεις του έγιναν λίγο μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που κατέγραψαν μια μικρή αύξηση του πληθωρισμού στο 2,1%. Ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας διευκρίνισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά απειλή για τη νομισματική σταθερότητα.

Αναφορικά με τη Γαλλία, η οποία βιώνει εκ νέου έντονη πολιτική αβεβαιότητα, ο Βιλερουά επεσήμανε ότι η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο επιβεβαιώνει πως η πορεία της οικονομίας για το 2025 θα κινηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο της πρόβλεψης της Τράπεζας της Γαλλίας, δηλαδή στο 0,6%.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σοβαρότερο πρόβλημά της, που δεν είναι άλλο από τα υπέρογκα ελλείμματα και το υψηλό δημόσιο χρέος.

Η γαλλική κυβέρνηση, όπως σημείωσε, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς πλησιάζει η ψηφοφορία δυσπιστίας της ερχόμενης Δευτέρας. Εκεί θα κριθεί και το σχέδιο του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για δραστική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος μέχρι το 2026. Ο Βιλερουά επανέλαβε ότι είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να τηρήσει τον στόχο της μείωσης του ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, ώστε να τεθεί το χρέος σε τροχιά σταθεροποίησης.

Τέλος, προειδοποίησε πως δεν υπάρχει καμία «εύκολη ή ανώδυνη λύση» για τη διόρθωση της δημοσιονομικής κατάστασης. Όσο περισσότερο καθυστερεί η χώρα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, τόσο πιο οδυνηρές θα είναι οι μελλοντικές παρεμβάσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Τον Αύγουστο έφτασαν στην Κρήτη όσοι μετανάστες καταγράφηκαν σε μια ημέρα του Ιουλίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τον Αύγουστο έφτασαν στην Κρήτη όσοι μετανάστες καταγράφηκαν σε μια ημέρα του Ιουλίου

Δένδιας: Αξιοποίηση του στρατοπέδου &quot;Οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα&quot; για ανέγερση πρότυπου οικισμού
Πολιτική

Δένδιας: Αξιοποίηση του στρατοπέδου "Οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα" για ανέγερση πρότυπου οικισμού

Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους
Ειδήσεις

Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών
Οικονομία

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις
Ειδήσεις

Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά
Ναυτιλία

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων
Ειδήσεις

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ