Βιλερουά: Ο πληθωρισμός υπό έλεγχο - Η Γαλλία σε κίνδυνο από τα υπερβολικά ελλείμματα

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε την Τρίτη 2/9 ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ βρίσκεται «πλήρως υπό έλεγχο» και ότι η οικονομική ανάπτυξη κινείται μέσα στα πλαίσια των προβλέψεων.

Οι τοποθετήσεις του έγιναν λίγο μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που κατέγραψαν μια μικρή αύξηση του πληθωρισμού στο 2,1%. Ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας διευκρίνισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά απειλή για τη νομισματική σταθερότητα.

Αναφορικά με τη Γαλλία, η οποία βιώνει εκ νέου έντονη πολιτική αβεβαιότητα, ο Βιλερουά επεσήμανε ότι η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο επιβεβαιώνει πως η πορεία της οικονομίας για το 2025 θα κινηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο της πρόβλεψης της Τράπεζας της Γαλλίας, δηλαδή στο 0,6%.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σοβαρότερο πρόβλημά της, που δεν είναι άλλο από τα υπέρογκα ελλείμματα και το υψηλό δημόσιο χρέος.

Η γαλλική κυβέρνηση, όπως σημείωσε, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς πλησιάζει η ψηφοφορία δυσπιστίας της ερχόμενης Δευτέρας. Εκεί θα κριθεί και το σχέδιο του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για δραστική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος μέχρι το 2026. Ο Βιλερουά επανέλαβε ότι είναι απαραίτητο η κυβέρνηση να τηρήσει τον στόχο της μείωσης του ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, ώστε να τεθεί το χρέος σε τροχιά σταθεροποίησης.

Τέλος, προειδοποίησε πως δεν υπάρχει καμία «εύκολη ή ανώδυνη λύση» για τη διόρθωση της δημοσιονομικής κατάστασης. Όσο περισσότερο καθυστερεί η χώρα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, τόσο πιο οδυνηρές θα είναι οι μελλοντικές παρεμβάσεις.