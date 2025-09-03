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«Βόμβα» Τραμπ: Απειλεί με ακύρωση εμπορικών συμφωνιών εάν χάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο
Ειδήσεις
21:34 - 03 Σεπ 2025

«Βόμβα» Τραμπ: Απειλεί με ακύρωση εμπορικών συμφωνιών εάν χάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (3/9) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρώσουν τις εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, εάν η κυβέρνησή του χάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο τη δικαστική μάχη που αφορά τη νομιμότητα των δασμών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, στην έναρξη της συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ εξήγησε ότι η κυβέρνησή του ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει απόφαση Εφετείου, η οποία έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που έχουν επιβληθεί.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση ήττας, η αμερικανική οικονομία θα πληγεί σοβαρά και οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες θα τεθούν υπό αμφισβήτηση, αν και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τελικά θα δικαιωθεί.

«Η χώρα μας έχει την ευκαιρία να ξαναγίνει εξαιρετικά πλούσια. Αλλά θα μπορούσε επίσης να βρεθεί σε βαθιά ύφεση. Αν δεν κερδίσουμε αυτήν την υπόθεση, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές», σημείωσε, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Αναφερόμενος ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε: «Συμφωνήσαμε μαζί τους και καταβάλλουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Και ξέρετε τι; Είναι ικανοποιημένοι με αυτό. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Όμως, αν χάσουμε στο δικαστήριο, μάλλον θα πρέπει να την ξηλώσουμε».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακύρωσης των συμφωνιών που υπέγραψε με βασικούς εμπορικούς εταίρους, σε περίπτωση που δεν ανατραπεί η απόφαση του Εφετείου.

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