Η Metlen στον FTSE 100 – Μυτιληναίος: «Επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας»

Η Metlen εντάχθηκε επισήμως στον δείκτη FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η FTSE Russell την Τετάρτη (3/9).

Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ με το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, και θα εφαρμοστεί από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, τόνισε ότι η είσοδος του Ομίλου στον κορυφαίο δείκτη του Λονδίνου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών στο στρατηγικό όραμά του.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Ευάγγελου Μυτηλιναίου:

«Η ένταξη της Metlen Energy & Metals στον δείκτη FTSE 100, λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή μας στο Λονδίνο, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας.

Αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα.

Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε την πρώτη ελληνική πολυεθνική που κατακτά αυτό το ορόσημο και που εντασσόμαστε στον δείκτη FTSE 100 με διαπραγμάτευση σε ευρώ.

Η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους.

Μας γεμίζει με μια ενισχυμένη αίσθηση ευθύνης—να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη τα επόμενα χρόνια, επιτυγχάνοντας σταθερά τους στόχους μας».