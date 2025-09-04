Απειλές Μεντβέντεφ για αντίποινα: «Θα πάρουμε ουκρανική γη και βρετανικά περιουσιακά στοιχεία»

Νέες απειλές κατά του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μετά τη χρήση 1,3 δισ. δολαρίων από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ενίσχυση του Κιέβου, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει με κατάληψη εδαφών και δέσμευση βρετανικής περιουσίας εντός των εδαφών της.

Η δήλωση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Βρετανού υπουργού Άμυνας Τζον Χέιλι, ο οποίος γνωστοποίησε ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες (περίπου 1,3 δισ. δολάρια) έχουν ήδη διατεθεί για στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, μέσω παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε πως «δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν μέσω δικαστικών μέσων, η μόνη επιλογή της Ρωσίας είναι να ανταποδώσει σε είδος».

Όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ρωσία θα «επιστρέψει» τις απώλειες μέσω κατάληψης ουκρανικών εδαφών, αλλά και με δέσμευση «κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων» που βρίσκονται εντός ουκρανικής επικράτειας και θεωρούνται ρωσικής αξίας.

Ο Μεντβέντεφ δεν σταμάτησε εκεί, καθώς πρότεινε ανοιχτά την κατάσχεση βρετανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στη Ρωσία, εάν προχωρήσει οποιαδήποτε «παράνομη κατάσχεση ρωσικών παγωμένων κεφαλαίων ή των αποδόσεών τους». Μάλιστα, έκανε λόγο για «πολύτιμα αντικείμενα της βρετανικής κορώνας», σε μια προφανή κίνηση με έντονο συμβολισμό και πολιτική βαρύτητα.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να εντείνουν τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, καθώς η ΕΕ, οι ΗΠΑ και άλλοι δυτικοί σύμμαχοι εξετάζουν τρόπους αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και ανοικοδόμησης.