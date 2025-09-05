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Ο Τραμπ προαναγγέλλει «σημαντικούς» δασμούς στα τσιπ – Εξαίρεση για Apple και άλλες εταιρείες
Ειδήσεις
11:16 - 05 Σεπ 2025

Ο Τραμπ προαναγγέλλει «σημαντικούς» δασμούς στα τσιπ – Εξαίρεση για Apple και άλλες εταιρείες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι σύντομα θα επιβάλει «αρκετά σημαντικούς» δασμούς στις εισαγωγές ημιαγωγών από εταιρείες που δεν μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ, αλλά θα εξαιρέσει εταιρείες όπως η Apple που αυξάνουν τις επενδύσεις τους εντός της χώρας.

Ο Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια δείπνου στον Λευκό Οίκο με περισσότερους από είκοσι κορυφαίους ηγέτες της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta και η Safra Catz της Oracle.

«Το έχω συζητήσει με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, για τα τσιπ και τους ημιαγωγούς, και θα επιβάλουμε δασμούς σε εταιρείες που δεν έρχονται εδώ», δήλωσε ο Πρόεδρος, όπως μεταδίδει το CNBC.

«Θα επιβάλουμε δασμούς πολύ σύντομα. Ίσως το έχετε ήδη ακούσει, θα είναι ένας αρκετά σημαντικός δασμός, ή ίσως όχι τόσο υψηλός, αλλά σίγουρα σημαντικός».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα, σε εκδήλωση με τον Κουκ, ότι σκοπεύει να επιβάλει δασμούς 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, εξαιρώντας ωστόσο προϊόντα από εταιρείες που μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ. Τότε, η Apple είχε δεσμευτεί να επενδύσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια σε εγχώριες υποδομές παραγωγής, ποσό που προστίθεται στα 500 δισ. δολάρια που είχε ήδη ανακοινώσει η εταιρεία τον Φεβρουάριο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Πέμπτης, ο Τραμπ σχολίασε πως «ο Τιμ Κουκ θα είναι σε αρκετά καλή θέση» σε σχέση με τους ενδεχόμενους δασμούς.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν εδώ και χρόνια να επαναπατρίσουν την εφοδιαστική αλυσίδα των ημιαγωγών. Από το 2020, οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, όπως η TSMC και η Samsung Electronics, έχουν δεσμεύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή εργοστασίων στις ΗΠΑ.

Γι' αυτό, εκτιμάται ότι οι εταιρείες αυτές θα λάβουν εξαίρεση από τους πιθανούς δασμούς του Τραμπ. Ωστόσο, πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τους δασμούς και τις εξαιρέσεις για εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ παραμένουν ασαφείς.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες την Πέμπτη, λέγοντας απλώς ότι «αν έρχονται, χτίζουν, ή σχεδιάζουν να έρθουν, δεν θα υπάρξει δασμός».

«Έπαινοι» στους τεχνολογικούς κολοσσούς

Το υπόλοιπο του δείπνου κύλησε με επαίνους από ηγέτες της τεχνολογίας, από τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI μέχρι τον συνιδρυτή της Google Σέρτζεϊ Μπριν, οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Πρόεδρο για τις φιλοεπιχειρηματικές του θέσεις και τις απόψεις του για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, ο οποίος είχε πρόσφατα δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ τον Ιούνιο, δεν παραβρέθηκε στο δείπνο. Ωστόσο, δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι είχε προσκληθεί αλλά δεν μπορούσε να παρευρεθεί, και ότι θα έστελνε έναν εκπρόσωπο.

Πριν από το δείπνο, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ έκανε μια ομιλία μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και διευθύνοντες συμβούλους τεχνολογικών εταιρειών, στο πλαίσιο της δεύτερης συνάντησης της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Πρώτη Κυρία τόνισε τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την πρόοδο της Αμερικής, αλλά σημείωσε ότι «πρέπει να διαχειριστούμε την ανάπτυξή της με υπευθυνότητα».

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