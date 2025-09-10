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Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της - Ο Τουσκ ενημέρωσε το ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
08:03 - 10 Σεπ 2025

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της - Ο Τουσκ ενημέρωσε το ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε στην Πολωνία η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια μιας ακόμη σφοδρής επίθεσης στην Ουκρανία.

Ο στρατός της Πολωνίας δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ότι κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας, με τη διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων να μιλά για «πράξη επίθεσης» και τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να ενημερώνει μάλιστα για το περιστατικό τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO» ανακοίνωσε στο Χ ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

Για την ώρα η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό με το BBC να θυμίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένως αρνηθεί κάθε πρόθεση της χώρας του να προχωρήσει σε πολεμικές κινήσεις κατά των χωρών του ΝΑΤΟ.

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