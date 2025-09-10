Το 46% των 12,4 εκατομμυρίων παιδιών προσφύγων παραμένει εκτός σχολείου

Οι περικοπές στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια θέτουν σε κίνδυνο τη σημαντική, πρόσφατη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εκπαίδευση των προσφύγων, προειδοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην 10η ετήσια Έκθεσή της για την Εκπαίδευση των Προσφύγων, η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (10/9).

«Έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες για να αυξηθούν οι εγγραφές των προσφύγων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν», αναφέρει στον πρόλογο της έκθεσης ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Filippo Grandi. Είναι αξιοσημείωτη η βελτίωση που καταγράφει η έκθεση στις εγγραφές των προσφύγων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες αυξήθηκαν στο 9 τοις εκατό από 7 τοις εκατό πέρυσι, προσεγγίζοντας τον στόχο για 15 τοις εκατό εγγραφές έως το 2030.

Παρόλο που σήμερα περισσότερα παιδιά και νεαροί πρόσφυγες από ποτέ έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ο συνεχώς αυξανόμενος παγκόσμιος προσφυγικός πληθυσμός υπερβαίνει τις δυνατότητες εκπαίδευσής τους, με αποτέλεσμα σχεδόν οι μισοί να παραμένουν εκτός σχολείου. Εκτιμάται ότι το 46%των περίπου 12,4 εκατομμυρίων παιδιών προσφύγων σχολικής ηλικίας παραμένει εκτός σχολείου – αυτό σημαίνει ότι περίπου 5,7 εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες στερούνται της εκπαίδευσης.

Η έκθεση επισημαίνει αρκετούς τομείς ανησυχίας, όπως το αυξανόμενο χάσμα στην πρόσβαση των προσφύγων στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η σύγκριση των ποσοστών εγγραφής μεταξύ παιδιών προσφύγων και παιδιών από περιοχές χαμηλού εισοδήματος, επισφαλείς ή εμπόλεμες περιοχές στις χώρες υποδοχής τους δείχνει ότι τα παιδιά πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα εμπόδια. Αυτό αντανακλά συστημικές δυσκολίες, όπως αυτές που έχουν να κάνουν με το νομικό τους καθεστώς, τα ξένα προγράμματα σπουδών, τα γλωσσικά εμπόδια, τη δυσκολία πιστοποίησης της προηγούμενης μόρφωσής τους, καθώς και τους οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν. Η εκπαίδευση όχι μόνο συμβάλλει στην προστασία, αλλά αποτελεί και θεμέλιο για βιώσιμες λύσεις, καθώς η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση ενισχύει την αυτοδυναμία τόσο της σημερινής όσο και της επόμενης γενιάς.

Υπάρχουν, όμως, και ενθαρρυντικά στοιχεία. Παρά τις ανισότητες στον Δείκτη Ισότητας Φύλων (Gender Parity Index), ο οποίος αποτυπώνει την έμφυλη ισότητα στην εκπαίδευση, έχει σημειωθεί κάποια αύξηση στις εγγραφές των κοριτσιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πρόοδος ως προς την ισότητα των φύλων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, η ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο για τα κορίτσια και τα αγόρια πρόσφυγες παραμένει ένας μακρινός στόχος, που μόνο ορισμένες χώρες πλησιάζουν.

Παρά την αυξανόμενη προσοχή γύρω από την παγκόσμια κρίση που περνάει η μάθηση, τα δεδομένα για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των παιδιών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους παραμένουν πολύ περιορισμένα. Αυτό το κενό στα διαθέσιμα στοιχεία αποτελεί εμπόδιο στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών λύσεων που να είναι αποτελεσματικές και συμπεριληπτικές. Για τη συγκέντρωση εμπεριστατωμένων στοιχείων σχετικά με την ολιστική μάθηση αυτών των παιδιών, η Ύπατη Αρμοστεία πραγματοποίησε δύο αξιολογήσεις στη Μαυριτανία και στο Μεξικό το 2024. Τα ευρήματά τους υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της βασικής μάθησης και την εφαρμογή συμπεριληπτικών παρεμβάσεων κατάλληλων για την κάθε ηλικία.

Η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά και τους νεαρούς πρόσφυγες, σε συνδυασμό με αξιόπιστα δεδομένα και τεκμηριωμένες πρακτικές, βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Μόνο έτσι μπορούν οι κοινότητες να συνειδητοποιήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της εκπαίδευσης των προσφύγων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.