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Τα πρώτα πυρά από μέλος του ΝΑΤΟ στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο - «Φωνές» για αντίδραση στον επεκτατισμό του Πούτιν
Ειδήσεις
10:11 - 10 Σεπ 2025

Τα πρώτα πυρά από μέλος του ΝΑΤΟ στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο - «Φωνές» για αντίδραση στον επεκτατισμό του Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερη ανησυχία σε ΕΕ και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones. Η Πολωνία αντέδρασε και κατέρριψε τα μη επανδρωμένα σκάφη με τη συνδρομή ΝΑΤΟϊκών και ολλανδικών δυνάμεων. Οι ηγέτες χωρών της βαλτικής και της Σκανδιναβίας δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στην Πολωνία, ενώ η Ρωσία για την ώρα σιωπά.

Αναλυτές σημειώνουν πως η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί κομβική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που ένα μέλος της συμμαχίας ανοίγει πυρ στον πόλεμο.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέει ότι οι νυχτερινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ρωσίας στη χώρα του δείχνουν ότι η Μόσχα ξεπερνάει διαρκώς τα όρια.

«Σήμερα υπήρξε ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης - ρωσο-ιρανικοί «σαχέντ» επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν μόνο ένας «σαχέντ» που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν την Πολωνία», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Οι Ρώσοι πρέπει να νιώσουν τις συνέπειες. Η Ρωσία πρέπει να νιώσει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να επεκταθεί και θα πρέπει να τερματιστεί», συνέχισε.

«Η παύση των κυρώσεων έχει διαρκέσει πάρα πολύ», είπε ακόμα, προσθέτοντας ότι «απαιτείται μια ισχυρή απάντηση» από τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι οι παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία ήταν «απαράδεκτες».

«Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Η Πολωνία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην Πολωνία, ως σύμμαχο του ΝΑΤΟ και μέλος της ΕΕ. Η Σουηδία και η Πολωνία είναι ενωμένες στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο Λετονός πρόεδρος Έντγκαρς Ρίνκεβιτς δημοσίευσε στο X την «πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη» του προς την Πολωνία και τους συμμάχους της.

Είπε ότι «η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία μας επηρεάζει άμεσα και πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Άιντε χαρακτήρισε επίσης την κίνηση της Ρωσίας «βαθιά ανησυχητική και εντελώς απαράδεκτη», επιβεβαιώνοντας την «σταθερή υποστήριξη της Νορβηγίας προς τη σύμμαχό μας Πολωνία και την κοινή μας δέσμευση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Έτοιμη για επιστράτευση η Πολωνία

Η Πολωνία σήμανε τη λήξη του συναγερμού από την επίθεση, λέγοντας πως αυτή έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας και αποφασίστηκε να υπάρξει επιφυλακή.

Η Δύναμη Εδαφικής Άμυνας της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον χρόνο παρουσίασης για τους στρατιώτες. Η δύναμη, που αποτελείται από επαγγελματίες και εθελοντές στρατιώτες μερικής απασχόλησης, ζήτησε από τους στρατιώτες σε τέσσερις ανατολικές επαρχίες να παρουσιαστούν εντός έξι ωρών εάν λάβουν κάποιο αίτημα.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ο πολωνικός εναέριος χώρος παραβιάστηκε από έναν «τεράστιο» αριθμό ρωσικών drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Γράφοντας στο X, ο Τουσκ αναφέρει: «Αυτά τα drones που αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 11:04
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