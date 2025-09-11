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Τεράστια έκρηξη βυτιοφόρου στο Μεξικό – 4 νεκροί και 90 τραυματίες
Ειδήσεις
10:50 - 11 Σεπ 2025

Τεράστια έκρηξη βυτιοφόρου στο Μεξικό – 4 νεκροί και 90 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίσθηκαν - μερικοί από τους οποίους σοβαρά - την Τετάρτη (10/9), κατά την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε αέριο σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης του Μεξικού.   

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε ενώ το όχημα κινούνταν κοντά σε γέφυρα της Ισταπαλάπα, μιας πολύ πυκνοκατοικημένης περιοχής στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, προκάλεσε επίσης σημαντικές υλικές ζημιές. Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η στιγμή της έκρηξης, η οποία ήταν ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες που φαίνονταν από μακριά.

Σε άλλο βίντεο δεκάδες άνθρωποι φαίνονται να φεύγουν τρομοκρατημένοι από τον τόπο του δυστυχήματος με τις φλόγες πίσω τους. Το βυτιοφόρο «ανατράπηκε» πάνω στο οδόστρωμα, δήλωσε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού Κλάρα Μπρουγάδα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, σύμφωνα με εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος.

«Κάμερες ασφαλείας έδειξαν ανθρώπους να βγαίνουν από το όχημά τους με τα ρούχα τους να έχουν πιάσει φωτιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάμπλο Βάσκες, αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλειας της πρωτεύουσας.

«Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε τέσσερις», ανακοίνωσε μέσω του X η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού Κλάρα Μπρουγάδα, ανακοινώνοντας παράλληλα έναν απολογισμό 90 τραυματιών, οι 10 από τους οποίους μπόρεσαν στη συνέχεια να αναχωρήσουν από το νοσοκομείο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως 28 οχήματα επλήγησαν από την έκρηξη και μερικά απ' αυτά έχουν απανθρακωθεί.

Ορισμένοι από τους τραυματίες απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο ενώ εκατοντάδες διασώστες και στρατιωτικοί συμμετέχουν στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα νοσοκομεία της πόλης προσπαθώντας να μάθουν νέα για τους ανθρώπους τους, μερικοί από τους οποίους φέρουν εγκαύματα σε σχεδόν όλο το σώμα τους.

«Να μας δώσουν πληροφορίες, διότι αυτό που συνέβη είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας νεαρός που προσπαθούσε να μάθει νέα για τη μητέρα του σε ένα από τα νοσοκομεία της περιοχής.

Μπροστά στα ιατρικά κέντρα, περίοικοι δείχνουν την αλληλεγγύη τους προσφέροντας καφέ και ψωμί στις οικογένειες των θυμάτων, που είναι ηλικίας από ενός έως 60 ετών.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντι Σέινμπαουμ εξέφρασε μέσω του X την αλληλεγγύη και την «υποστήριξή» της στους συγγενείς των θυμάτων.

Εν τω μεταξύ, η εισαγγελία άρχισε να διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου, δεν είχε άδεια γι’ αυτού του είδους τις μεταφορές.

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