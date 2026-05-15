Μαλδίβες: Τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά – Πέντε Ιταλοί νεκροί σε φονική κατάδυση

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στις Μαλδίβες, όπου πέντε Ιταλοί υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε υποθαλάσσια σπηλιά, σε βάθος περίπου 50–60 μέτρων, στην ατόλη Βααβού. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των σορών, καθώς μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο ένα θύμα, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα παραμένουν εγκλωβισμένα σε δύσβατο σημείο του υποθαλάσσιου συστήματος, το οποίο εκτείνεται σε μήκος άνω των 200 μέτρων.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται η 51χρονη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και ο δύτης–εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Οι αρχές των Μαλδίβων έχουν κινητοποιήσει την ακτοφυλακή και τις δυνάμεις ασφαλείας, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις έρευνας για δεύτερη ημέρα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Η Εθνική Αμυντική Δύναμη των Μαλδίβων (MNDF), η οποία έχει αναλάβει τον συντονισμό, ανακοίνωσε ότι η πρώτη σορός εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά σε βάθος περίπου 60 μέτρων και εκτιμάται ότι οι υπόλοιποι αγνοούμενοι βρίσκονται στο ίδιο σύμπλεγμα υποθαλάσσιων διαδρόμων.

Ο υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Αμίν, δήλωσε ότι οι έρευνες διεξάγονται σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές γύρω από το σημείο του δυστυχήματος, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, «η ακτοφυλακή και όλες οι αρμόδιες αρχές συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης».

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με τις αρχές, οι Ιταλοί δύτες επέβαιναν σε καταδυτικό σκάφος τύπου «live-aboard» και είχαν προγραμματίσει κατάδυση στην ατόλη Βααβού, περίπου 90 λεπτά με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ. Ο συναγερμός σήμανε όταν δεν επέστρεψαν στην προκαθορισμένη ώρα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι την ημέρα του περιστατικού επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τη ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στην περιοχή.

Στοιχεία για το καταδυτικό περιβάλλον

Οι Μαλδίβες, σύμπλεγμα 1.192 κοραλλιογενών νησιών στον Ινδικό Ωκεανό, αποτελούν έναν από τους δημοφιλέστερους παγκόσμιους προορισμούς για καταδύσεις. Παρότι οι τοπικοί κανονισμοί θέτουν ως όριο τα 30 μέτρα για καταδύσεις αναψυχής, είναι γνωστό ότι έμπειροι δύτες επιχειρούν συχνά σε μεγαλύτερα βάθη, όπως συνέβη και στην παρούσα περίπτωση.

Η αστυνομία των Μαλδίβων ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται αδιάκοπα, με στόχο τον εντοπισμό των τεσσάρων αγνοουμένων και τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος.

Βαρύς απολογισμός και διεθνής θλίψη

Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, κάνοντας λόγο για απώλεια μιας καθηγήτριας θαλάσσιας βιολογίας και τριών νέων ερευνητών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην Ιταλία.

Οι αρχές των Μαλδίβων κάνουν λόγο για ένα από τα σοβαρότερα καταδυτικά δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, σε έναν προορισμό όπου, σύμφωνα με τοπικά στοιχεία, έχουν σημειωθεί δεκάδες θανατηφόρα περιστατικά θαλάσσιων δραστηριοτήτων την τελευταία εξαετία.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την ελπίδα εντοπισμού των αγνοουμένων, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.