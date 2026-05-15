ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαλδίβες: Τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά – Πέντε Ιταλοί νεκροί σε φονική κατάδυση
Ειδήσεις
13:55 - 15 Μάι 2026

Μαλδίβες: Τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά – Πέντε Ιταλοί νεκροί σε φονική κατάδυση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στις Μαλδίβες, όπου πέντε Ιταλοί υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε υποθαλάσσια σπηλιά, σε βάθος περίπου 50–60 μέτρων, στην ατόλη Βααβού. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των σορών, καθώς μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο ένα θύμα, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα παραμένουν εγκλωβισμένα σε δύσβατο σημείο του υποθαλάσσιου συστήματος, το οποίο εκτείνεται σε μήκος άνω των 200 μέτρων.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται η 51χρονη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και ο δύτης–εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Οι αρχές των Μαλδίβων έχουν κινητοποιήσει την ακτοφυλακή και τις δυνάμεις ασφαλείας, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις έρευνας για δεύτερη ημέρα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Η Εθνική Αμυντική Δύναμη των Μαλδίβων (MNDF), η οποία έχει αναλάβει τον συντονισμό, ανακοίνωσε ότι η πρώτη σορός εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά σε βάθος περίπου 60 μέτρων και εκτιμάται ότι οι υπόλοιποι αγνοούμενοι βρίσκονται στο ίδιο σύμπλεγμα υποθαλάσσιων διαδρόμων.

Ο υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Αμίν, δήλωσε ότι οι έρευνες διεξάγονται σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές γύρω από το σημείο του δυστυχήματος, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, «η ακτοφυλακή και όλες οι αρμόδιες αρχές συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij6ge27qce9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με τις αρχές, οι Ιταλοί δύτες επέβαιναν σε καταδυτικό σκάφος τύπου «live-aboard» και είχαν προγραμματίσει κατάδυση στην ατόλη Βααβού, περίπου 90 λεπτά με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ. Ο συναγερμός σήμανε όταν δεν επέστρεψαν στην προκαθορισμένη ώρα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι την ημέρα του περιστατικού επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τη ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στην περιοχή.

Στοιχεία για το καταδυτικό περιβάλλον

Οι Μαλδίβες, σύμπλεγμα 1.192 κοραλλιογενών νησιών στον Ινδικό Ωκεανό, αποτελούν έναν από τους δημοφιλέστερους παγκόσμιους προορισμούς για καταδύσεις. Παρότι οι τοπικοί κανονισμοί θέτουν ως όριο τα 30 μέτρα για καταδύσεις αναψυχής, είναι γνωστό ότι έμπειροι δύτες επιχειρούν συχνά σε μεγαλύτερα βάθη, όπως συνέβη και στην παρούσα περίπτωση.

Η αστυνομία των Μαλδίβων ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται αδιάκοπα, με στόχο τον εντοπισμό των τεσσάρων αγνοουμένων και τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος.

Βαρύς απολογισμός και διεθνής θλίψη

Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, κάνοντας λόγο για απώλεια μιας καθηγήτριας θαλάσσιας βιολογίας και τριών νέων ερευνητών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην Ιταλία.

Οι αρχές των Μαλδίβων κάνουν λόγο για ένα από τα σοβαρότερα καταδυτικά δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, σε έναν προορισμό όπου, σύμφωνα με τοπικά στοιχεία, έχουν σημειωθεί δεκάδες θανατηφόρα περιστατικά θαλάσσιων δραστηριοτήτων την τελευταία εξαετία.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την ελπίδα εντοπισμού των αγνοουμένων, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις
Ειδήσεις

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις

Χανταϊός: «Αγώνας δρόμου» στην Ευρώπη για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβατών
Ειδήσεις

Χανταϊός: «Αγώνας δρόμου» στην Ευρώπη για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβατών

Λίβανος: 17 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις – «Η Χεζμπολάχ δεν τηρεί τη συμφωνία», ισχυρίζονται οι IDF
Ειδήσεις

Λίβανος: 17 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις – «Η Χεζμπολάχ δεν τηρεί τη συμφωνία», ισχυρίζονται οι IDF

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην Λειψία: Δύο νεκροί - Με ψυχιατρικά προβλήματα ο δράστης
Ειδήσεις

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην Λειψία: Δύο νεκροί - Με ψυχιατρικά προβλήματα ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ