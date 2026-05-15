Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις
09:01 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο αριθμός των νεκρών από το τελευταίο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο αυξήθηκε στους 21, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν την Παρασκευή (15/5) ότι ακόμη 17 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας που καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς, ενώ δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται. Την Πέμπτη οι αρχές έκαναν λόγο για 16 νεκρούς.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με εκατοντάδες drones, πυραύλους και πυραύλους cruise εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων. Πρόκειται για μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις που έχει δεχθεί η ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου πριν από τέσσερα χρόνια. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κήρυξε την Παρασκευή ημέρα πένθους.

Ήδη από την Τετάρτη, η Μόσχα είχε εξαπολύσει περισσότερα από 800 drones εναντίον της Ουκρανίας, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι τελευταίοι βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες κατοικίες, ενώ σοβαρά πλήγματα δέχθηκαν επίσης τα περίχωρα του Κιέβου, καθώς και οι περιοχές του Χαρκόβου και της Οδησσού.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις, σημειώνοντας ότι στο Κίεβο έπληξε κτίριο πύραυλος τύπου Χ-101 που είχε κατασκευαστεί μόλις το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Όπως είπε, αυτό αποδεικνύει ότι η Μόσχα συνεχίζει να προμηθεύεται κρίσιμα εξαρτήματα από το εξωτερικό.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι οι επιθέσεις, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα, καταδεικνύουν πως η Ρωσία δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο παρά τις αμερικανικές ειρηνευτικές προσπάθειες. Κάλεσε, μάλιστα, τις ΗΠΑ και την Κίνα να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν για να σταματήσει τη σύγκρουση.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ουκρανικά drones έπληξαν την πόλη Ριαζάν στη δυτική Ρωσία. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Πάβελ Μάλκοφ, σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες και βιομηχανική εγκατάσταση.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 09:19
HELLENiQ Energy: Θωρακισμένη απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής – Άλμα κερδοφορίας στο α' τρίμηνο
Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος
Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες
Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...
Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ
