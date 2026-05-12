ΑΠΘ: Επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές των ΕΑΑΚ – Επτά τραυματίες και προσαγωγές

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν – όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα – αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές από την παράταξη των ΕΑΚ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, ενώ όπως αναφέρουν μερτυρίες που επικαλείται το thestival.gr, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή φέρεται να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

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Επτά άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φέροντας – κατά περίπτωση – κατάγματα, μώλωπες και εκδορές, ενώ σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες τραυματίστηκαν και άλλα άτομα.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως μετά το περιστατικό τα ΜΑΤ επιχείρησαν και παραμένουν στο ΑΠΘ.

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