Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της αεράμυνας του Κιέβου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν είμαι βέβαιος» αν η Ουάσινγκτον θα δώσει το σχετικό «πράσινο φως», επισημαίνοντας πως πρόκειται για ζήτημα που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό οπλικό σύστημα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το σε ποιον παρέχουμε άδεια. Στην πραγματικότητα, δεν συνηθίζουμε να δίνουμε άδειες για την παραγωγή τέτοιου εξοπλισμού», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι προτίθεται να επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει πυραύλους Patriot.

Το ζήτημα τέθηκε εκ νέου στη συνάντηση που είχαν την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου εξετάστηκε το ενδεχόμενο η ουκρανική πλευρά να αποκτήσει δυνατότητα εγχώριας παραγωγής πυραύλων για τα συγκεκριμένα αντιαεροπορικά συστήματα.

Μετά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ο Ζελένσκι ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τόσο την πιθανή χορήγηση άδειας για την παραγωγή πυραύλων Patriot όσο και άλλες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανίας.

Η ενίσχυση της προστασίας απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Κίεβο, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της. Τα αμερικανικά συστήματα Patriot παραμένουν τα μοναδικά που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτού του τύπου τους πυραύλους, ωστόσο η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε αναχαιτιστικούς πυραύλους PAC-3. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους Financial Times ότι βασική του επιδίωξη παραμένει ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως γνωστοποίησε, οι ειδικοί απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Με απλά λόγια, θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλήγοντας: «Δεν επικεντρώνομαι στους πυραύλους, αλλά στην ειρήνη».