Γερμανία: Συρρίκνωση της οικονομίας σε σχεδόν όλα τα ομόσπονδα κρατίδια

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η οικονομική παραγωγή μειώθηκε σε 14 γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με νέους υπολογισμούς του Ινστιτούτου ifo.

Η Σαξονία-Άνχαλτ κατέγραψε την πιο απότομη πτώση με -1,1%, ακολουθούμενη από την Κάτω Σαξονία (-0,7%) και τη Βρέμη (-0,5%). «Λόγω της αβεβαιότητας που περιβάλλει την δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ στις αρχές του έτους, πολλές εταιρείες μετέφεραν τις αγορές τους στο πρώτο τρίμηνο», λέει ο οικονομικός εμπειρογνώμονας του ifo, Ρόμπερτ Λέμαν. «Αυτές οι δραστηριότητες έλειπαν στη συνέχεια στο δεύτερο τρίμηνο».

Οι επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις και αναστολές δασμών επηρεάζουν τους επιμέρους οικονομικούς τομείς - και επομένως και τα ομόσπονδα κρατίδια - σε πολύ διαφορετικό βαθμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν συγκρίνονται οι χημικές και αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς και η μηχανολογία, για τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν σημαντική αγορά πωλήσεων. Ωστόσο, η Ρηνανία-Παλατινάτο και το Σάαρλαντ ήταν οι εξαιρέσεις στην πτώση του δεύτερου τριμήνου: Η οικονομική παραγωγή εκεί αυξήθηκε ελαφρώς μετά από ένα αδύναμο ξεκίνημα του έτους. «Σε αυτά τα δύο ομόσπονδα κρατίδια, το Επιχειρηματικό Κλίμα για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο του ifo έχει βελτιωθεί περισσότερο πρόσφατα. Επιπλέον, οι βιομηχανικές πωλήσεις παρουσίασαν καλύτερες τάσεις εδώ από ό,τι στα άλλα ομόσπονδα κρατίδια», λέει ο Lehmann.