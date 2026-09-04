Huawei: Αυξημένα κατά 9,55% τα έσοδα στο α’ εξάμηνο του 2026

Η κινεζική τεχνολογική εταιρεία Huawei ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 467,82 δισ. γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 59,85 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της εταιρείας, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,55% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, η Huawei αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις της στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 121,38 δισ. γιουάν, δηλαδή περίπου 15,53 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επίπεδο-ρεκόρ για την εταιρεία, καθώς οι σχετικές δαπάνες κατέγραψαν ετήσια αύξηση 25,2% και αντιστοιχούν στο 25,94% του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Σε προηγούμενη ξεχωριστή ανακοίνωσή της, η Huawei είχε υπογραμμίσει ότι ενισχύει τις επενδύσεις της στην έρευνα και ανάπτυξη σε στρατηγικής σημασίας τεχνολογικούς τομείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διασυνδεσιμότητα, οι τεχνολογίες πληροφορικής, τα τερματικά και οι εφαρμογές του υπολογιστικού νέφους, η έξυπνη οδήγηση, καθώς και η τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η κινεζική τεχνολογική εταιρεία έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και ασφάλειας στο σύνολο των προϊόντων και των δικτύων της, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω και με αποφασιστικό τρόπο τη θέση και την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά.