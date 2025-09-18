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Ο Τραμπ διαφωνεί με τον Στάρμερ σχετικά με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους
Ειδήσεις
18:52 - 18 Σεπ 2025

Ο Τραμπ διαφωνεί με τον Στάρμερ σχετικά με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι διαφωνεί με το Βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, σχετικά με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Σε ερώτηση που του τέθηκε σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ο Τραμπ απάντησε: «Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό το θέμα, μια από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συμφωνούν ως προς τον τελικό στόχο της ειρήνης στην περιοχή. «Συμφωνούμε απόλυτα ως προς την ανάγκη για ειρήνη και έναν οδικό χάρτη, επειδή η κατάσταση στη Γάζα είναι ανυπόφορη», σημείωσε.

Όταν πιέστηκε σχετικά με τις αναφορές ότι περίμενε τον Τραμπ να φύγει από τη χώρα πριν αναγνωρίσει επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Στάρμερ είπε: «Κατέστησα σαφή τη θέση μου στα τέλη Ιουλίου όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτή την επίσημη επίσκεψη».

«Το έχω συζητήσει με τον πρόεδρο, όπως θα περίμενε κανείς, μεταξύ δύο ηγετών που σέβονται ο ένας τον άλλον, συμπαθούν ο ένας τον άλλον και θέλουν να βρουν την καλύτερη λύση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», πρόσθεσε.

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