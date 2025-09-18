Συνάντηση Χατζηδάκη με ανώτερο αξιωματούχο του ΚΚ της Κίνας - Τι συζητήθηκε

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον Li Xi, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος.

Κατά τη συνάντηση, επισημάνθηκε η διαχρονική φιλία και συνεργασία Ελλάδας και Κίνας, δύο χωρών με αρχαίους πολιτισμούς. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η ενίσχυση της συνεργασίας θα προχωρά πάντα με σεβασμό στις δεσμεύσεις της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως:

Η διεύρυνση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην κινεζική αγορά.

Η αύξηση των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών, αξιοποιώντας την έναρξη της τρίτης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνα–Τσενγκντού.

Η ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ίδρυση της Κινεζικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Καταλήγοντας, ο Αντιπρόεδρος ευχαρίστησε την κινεζική πλευρά για τη σταθερή στήριξή της σε θέματα αρχών, όπως το Κυπριακό και το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.