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Η Πορτογαλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης
Ειδήσεις
11:59 - 20 Σεπ 2025

Η Πορτογαλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης

Reporter.gr Newsroom
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Η συντηρητική κυβέρνηση της Πορτογαλίας αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας, «το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (…) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η πρόθεση της Λισαβόνας να προβεί στην αναγνώριση είχε ήδη εκφραστεί από τα τέλη Ιουλίου. Όπως είχε επισημάνει τότε το γραφείο του Πρωθυπουργού, η απόφαση ελήφθη κατόπιν «πολλών επαφών» με διεθνείς εταίρους και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ανθρωπιστικό πεδίο αλλά και τις επανειλημμένες αναφορές περί ενδεχόμενης προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικές».

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Πορτογαλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διπλωματικό κλίμα υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί διεθνής σύνοδος με συνδιοργανωτές τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με θέμα το μέλλον της ισραηλινοπαλαιστινιακής διευθέτησης.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, εννέα ακόμη χώρες σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με πληροφορίες από τη γαλλική προεδρία. Οι χώρες αυτές είναι η Ανδόρα, η Αυστραλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Βρετανία, ο Άγιος Μαρίνος και η ίδια η Γαλλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία, ψήφισμα υπέρ της δημιουργίας μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. Το κείμενο, ωστόσο, απέκλειε ρητά τη Χαμάς από τη σχετική αναγνώριση.

Η Ισπανία, από κοινού με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, είχε ήδη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024.

Μέχρι σήμερα, περίπου τα τρία τέταρτα των 193 κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, του οποίου η ίδρυση είχε ανακηρυχθεί από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.

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