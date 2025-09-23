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Ρούμπιο: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του ΝΑΤΟ – Η δέσμευσή μας είναι ακλόνητη
Ειδήσεις
18:19 - 23 Σεπ 2025

Ρούμπιο: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του ΝΑΤΟ – Η δέσμευσή μας είναι ακλόνητη

Reporter.gr Newsroom
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Λίγο πριν την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ, δια στόματος του Υπουργού Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο.  

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους συμμάχους μας για να προστατεύσουμε κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ», δήλωσε την Τρίτη στο CBS ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. «Η δέσμευσή μας σε αυτό παραμένει απόλυτα σταθερή».

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά από επανειλημμένες ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών, όπως η Πολωνία και η Εσθονία. Την ίδια μέρα, η Δανία ανέφερε παραβίαση του εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που προκάλεσαν προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές της χώρας.

«Αυτό που παρακολουθήσατε είναι το ΝΑΤΟ να αντιδρά σε αυτές τις προκλήσεις με τον τρόπο που το κάνει πάντα — με αναχαιτίσεις», τόνισε ο Ρούμπιο.

«Και αυτό θα συνεχίσει να πράττει η Συμμαχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σύμμαχος, είναι το βασικό και πιο καθοριστικό μέλος του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Το περιστατικό που κατήγγειλε η Δανία συνέπεσε με τη σύγκληση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε ανακοίνωσή του, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η Ρωσία «φέρει την πλήρη ευθύνη» για τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας, και τόνισε πως τέτοιες ενέργειες «πρέπει να σταματήσουν».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 19:57
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