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Κρεμλίνο: Αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη
Ειδήσεις
14:24 - 23 Σεπ 2025

Κρεμλίνο: Αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία αρνήθηκε σήμερα οποιαδήποτε εμπλοκή στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών που προκάλεσαν το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης για τέσσερις ώρες χθες, Δευτέρα.

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Η δανική κυβέρνηση χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή επίθεση» στις υποδομές της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να αναφέρει ότι δεν αποκλείεται η εμπλοκή ξένου κράτους.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ τόνισε ότι η επικείμενη λήξη της διεθνούς πυρηνικής συμφωνίας New START τον Φεβρουάριο δημιουργεί κινδύνους για τη διεθνή ασφάλεια. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να λάβει μέτρα – τα οποία δεν διευκρίνισε – εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνήσουν στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για παράταση ενός έτους της ισχύος της συνθήκης.

Το περιστατικό στην Κοπεγχάγη, μαζί με τις εντάσεις γύρω από τη συμφωνία New START, αναδεικνύει τις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ευρώπη και την ανάγκη στενότερης παρακολούθησης των υποδομών κρίσιμης σημασίας.

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