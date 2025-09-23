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Ηχηρή προειδοποίηση του ΝΑΤΟ στη Ρωσία για την «πρόκληση» στην Εσθονία
Ειδήσεις
14:41 - 23 Σεπ 2025

Ηχηρή προειδοποίηση του ΝΑΤΟ στη Ρωσία για την «πρόκληση» στην Εσθονία

Reporter.gr Newsroom
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Το ΝΑΤΟ καταδίκασε εκ νέου τη Ρωσία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας την περασμένη εβδομάδα και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του», καθώς αντιμετωπίζει «ένα μοτίβο όλο και πιο ανεύθυνης συμπεριφοράς» από τη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται ότι η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή (19/9) ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά πριν συνοδευθούν έξω από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ από την Ιταλία.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες οδηγούν σε κλιμάκωση, ενέχουν κίνδυνο εσφαλμένων εκτιμήσεων και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε σε δήλωσή του το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο της Συμμαχίας.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί του θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε η δήλωση.

Το ΝΑΤΟ προειδοποίησε με ενεργοποίηση του άρθρου 5, δηλαδή τη ρήτρα συλλογικής άμυνας, που προβλέπει ότι μια επίθεση σε κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση σε όλους.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου του Βορείου Ατλαντικού της Τρίτης, που αποτελείται από πρεσβευτές των 32 χωρών μελών της Συμμαχίας, συγκλήθηκε από την Εσθονία σύμφωνα με το άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ. Το άρθρο ορίζει ότι οι σύμμαχοι θα «διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτούς, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια» ενός μέλους.

Είναι μόλις η ένατη φορά στα 76 χρόνια ιστορίας του ΝΑΤΟ που έχει επικαλεστεί το άρθρο αυτό – και δύο από αυτές τις περιπτώσεις συνέβησαν αυτόν το μήνα ως απάντηση στα περιστατικά στην Πολωνία και την Εσθονία.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 14:56
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