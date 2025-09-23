Τραμπ και φον ντερ Λάιεν στο ίδιο «τέμπο» για την απαγόρευση αγοράς ρωσικού LNG στην Ευρώπη

Συνάντηση – στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει πλήρως τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι δύο ηγέτες συζήτησαν σχετικά με τις συνεχείς ρωσικές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και συμφώνησαν στην ανάγκη να περιοριστούν τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας, ως μέσο άσκησης πίεσης στο Κρεμλίνο.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι έθεσε στον Τραμπ το ζήτημα των «προκλήσεων του Κρεμλίνου», αναφερόμενη ειδικά στις επανειλημμένες και εσκεμμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ευρώπης από ρωσικά αεροσκάφη.

Υπενθύμισε, ακόμη, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει νέες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επίσπευση της απεξάρτησης από τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.

«Ο Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο, το έχουμε αναλάβει»

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά την ομιλία του Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρεται να είπε πως ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει απόλυτο δίκιο» στις προειδοποιήσεις που απευθύνει προς τα ευρωπαϊκά κράτη σε σχέση με την αγορά ρωσικού LNG. Σημείωσε, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι είναι μία δέσμευση που οι χώρες της Γηραιάς Ηπείρου έχουν «αναλάβει».

Σημειώνεται ότι στην ομιλία του ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για το γεγονός πως ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ντροπιαστικό» και καλώντας τες να «σταματήσουν άμεσα όλες τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία».

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε την Ευρώπη να «ανεβάσει ταχύτητα» και υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλλουν σκληρούς δασμούς που θα σταματήσουν, κατά την εκτίμησή του, την αιματοχυσία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με σημερινό (23/9) δημοσίευμα του Politico, η Κομισιόν σχεδιάζει να τερματίσει όλες τις αγορές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το 2026, ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, και να περιορίσει τις τράπεζες και τα κρυπτονομισματικά κανάλια της Μόσχας που παρακάμπτουν τις κυρώσεις.

Το ρεπορτάζ του Politico βασίζεται σε ένα προσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο στόχος της απαγόρευσης είναι να μειωθούν περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, να αυξηθεί το κόστος των παράνομων ενεργειών της στην Ουκρανία και να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμό της.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, οι απαγορεύσεις που προωθεί η Κομισιόν δεν είναι καθόλου άσχετες με την πίεση που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια.

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, αναμένεται να περάσει δια «πυρός και σιδήρου» εάν τελικά εγκριθεί, αφού Ουγγαρία και Σλοβακία πρόκειται να αντιδράσουν. Καθόλου τυχαία δεν ήταν, άλλωστε, και η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά: ««Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», αναφερόμενος στην ανάγκη ο Όρμπαν να συμβαδίσει με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.