Τραμπ: Φταίει για... όλα ο ΟΗΕ - Γεμάτες μετανάστες οι φυλακές στην Ελλάδα - Απάτη η κλιματική αλλαγή

Από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά πάντων. Κατέκρινε τα Ηνωμένα Έθνη και αμφισβήτησε το ρόλο τους, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως τερμάτισε επτά πολέμους. Παράλληλα, δεν απέφυγε τις επικρίσεις απέναντι στις χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη, τονίζοντας ότι επιβραβεύουν την τρομοκρατία, ενώ προειδοποίσε με κυρώσεις τη Ρωσία, χαρακτήρισε απάτη την κλιματική κρίση και στάθηκε πολύ στο μεταναστευτικό, με αναφορές και στην Ελλάδα.

Αυτή είναι πράγματι η Χρυσή Εποχή της Αμερικής

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στον ΟΗΕ λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έζησαν την καταστροφή υπό την ηγεσία του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, αλλά έχουν βελτιωθεί ραγδαία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του στα τέλη Ιανουαρίου.

«Έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που στάθηκα για τελευταία φορά σε αυτήν την αίθουσα και απευθύνθηκα σε έναν κόσμο που ήταν ευημερών και ειρηνικός στην πρώτη μου θητεία από εκείνη την ημέρα», είπε αρχικά, για να προσθέσει:

«Μια εποχή ηρεμίας και σταθερότητας έδωσε τη θέση της σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της εποχής μας. Και εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέσσερα χρόνια αδυναμίας, αναρχίας και ριζοσπαστισμού υπό την προηγούμενη κυβέρνηση οδήγησαν το έθνος μας σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων καταστροφών».

Συνέχισε, δε, απαριθμώντας μία σειρά από θετικές αλλαγές που έχουν συμβεί, κατά τα λεγόμενά του, από την στιγμή που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Κάτω από την ηγεσία μου, το κόστος ενέργειας έχει μειωθεί. Οι τιμές της βενζίνης έχουν πέσει. Οι τιμές των τροφίμων έχουν μειωθεί. Τα επιτόκια υποθηκών έχουν μειωθεί και ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί. Το μόνο που ανεβαίνει είναι το χρηματιστήριο, το οποίο μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό».

Σε επτά μήνες, τελείωσα επτά πολέμους

Στην συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε έναν κομβικό ισχυρισμό του, τον οποίο έχει επαναλάβει πολλάκις κατά το παρελθόν, λέγοντας: «μέσα στους 7 μήνες τελείωσα 7 πολέμους που όλοι έλεγαν πως δεν θα τελείωναν ποτέ».

Δεν δίστασε, μάλιστα, να επικρίνει τον ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι «κανένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τίποτε κοντά σε αυτό. Πολύ κρίμα που έπρεπε να τα κάνω εγώ και όχι τα Ηνωμένα Έθνη… Είναι λυπηρό που τα Ηνωμένα Έθνη δεν κάνουν πλέον την δουλειά τους. Τα Ηνωμένα Έθνη αντίθετα έκαναν τα πάντα για να κλιμακώσουν [τους πολέμους]».

«Το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που, καθώς ανέβαινε, σταμάτησε στη μέση», συμπλήρωσε τονίζοντας ότι «αν η Πρώτη Κυρία δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, θα είχε πέσει. Αλλά είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και οι δύο είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Και μετά [πήρα] έναν τηλεοπτικό υποβολέα που δεν λειτουργούσε· αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη».

«Είμαι σήμερα εδώ να προσφέρω χείρα βοηθείας σε όλα τα έθνη που έχουν την διάθεση να συμπράξουν για ένα καλύτερο μέλλον και έναν καλύτερο κόσμο. Είμαι εδώ για να συνεργαστώ με όλους όσους μοιράζονται αυτό το όραμα και ανάμεσά του δυστυχώς επαναλαμβάνω δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη», προσέθεσε στη συνέχεια.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν διακόψει σημαντικά την εισαγωγή ρωσικής ενέργειας και προϊόντων ενέργειας», δήλωσε ο Τραμπ όσον αφορά τον ρωσοουκρανικό πόλεμο και συμπλήρωσε: «Χρηματοδοτούν τον πόλεμο κατά του εαυτού τους».

Όπως τόνισε, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να εισάγουν ενέργεια και πρώτες ύλες από τη Ρωσία αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως εμπλουτισμένο ουράνιο.

«Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία ενώ πολεμούν τη Ρωσία. Είναι ταπεινωτικό γι’ αυτούς», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν νέο γύρο δασμών κατά της Ρωσίας εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την τερματισμό του πολέμου.

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους επιβραβεύει τη Χαμάς

«Τώρα, σαν να [θέλουν να] ενθαρρύνεται η συνεχιζόμενη σύγκρουση, ορισμένα κράτη αυτού του σώματος επιδιώκουν μονομερώς να αναγνωρίσουν ένα Παλαιστινιακό Κράτος», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο πλήθος των χωρών που πρόσφατα προχώρησαν σε αυτή την αναγνώριση. «Τα οφέλη θα ήταν υπερβολικά για τους τρομοκράτες της Χαμάς για τις φρικαλεότητές τους. Αυτό θα αποτελούσε επιβράβευση για αυτές τις φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένης της 7ης Οκτωβρίου», προσέθεσε στη συνέχεια, ενώ σημείωσε:

«Αλλά για να είναι αποτελεσματικοί αυτοί οι δασμοί, οι ευρωπαϊκές χώρες, όλες εσείς που βρίσκεστε εδώ, θα πρέπει να συμμετάσχετε μαζί μας υιοθετώντας τα ίδια ακριβώς μέτρα».

Ο Τραμπ προειδοποιεί για την ανεξέλεγκτη μετανάστευση: «Οι χώρες σας καταστρέφονται»

«Όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα που πρέπει, αλλά πολύ συχνά δημιουργούν νέα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε», ισχυρίστηκε στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνοντας και πάλι αιχμές για τα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα, ως παράδειγμα για να θεμελιώσει τον ισχυρισμό του επικαλείται την «ανεξέλεγκτη μετανάστευση», την οποία περιγράφει ως «το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας».

«Είναι ανεξέλεγκτη, οι χώρες σας καταστρέφονται», είπε αναφερόμενος ιδιαίτερα στην Ευρώπη και συμπλήρωσε: «Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών και των συνόρων τους».

«Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά εμείς πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ο ΟΗΕ παρείχε επίσης τροφή, στέγη, μεταφορά και χρεωστικές κάρτες σε παράνομους μετανάστες», είπε ακόμη.

Συνέχισε, δε, λέγοντας πως ο ΟΗΕ «υποτίθεται ότι πρέπει να σταματά τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί και να τις χρηματοδοτεί».

Αναφορά και στην Ελλάδα

«Η Ευρώπη περισσότερο από όλους είναι σε εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο. Η εισβολή είναι χωρίς προηγούμενο και προκειμένου να είναι politically correct δεν κάνουν απολύτως τίποτα», είπε στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «το 54% των κρατουμένων στις Ελληνικές φυλακές είναι παράνομοι μετανάστες».

Απάτη οι ΑΠΕ

Αναφερόμενος στην ενέργεια, ο Τραμπ είπε ότι «οι δικές μου ΗΠΑ διαπρέπουν» και αμφισβήτησε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.



«Οι ΑΠΕ είναι η πιο ακριβή και χαμηλής ποιότητας ενέργεια που υπάρχει, είναι ένα αστείο…», ανέφερε και προσέθεσε ότι «ακόμη και η Κίνα που έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε ανεμογεννήτριες χρησιμοποιεί άνθρακα και πετρέλαιο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Γερμανία που ενώ είχε χαράξει πορεία στην "πράσινη" ενέργεια κατανόησε γρήγορα τον κίνδυνο και δεν χρεοκόπησε».



Και κλείνοντας είπε πως «η μεγαλύτερη απάτη στον κόσμο είναι η κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει καμία από τις προβλέψεις για τον πλανήτη που να έχει επιβεβαιωθεί. Είναι ένα επικίνδυνο αφήγημα η λεγόμενη "πράσινη απάτη", εφευρέθηκε από απατεώνες που σέρνουν χώρες ολόκληρες στην χρεοκοπία και την αποτυχία. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι άλλη μια έκφραση αυτής της απάτης.»