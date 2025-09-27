Λαβρόφ προς ΝΑΤΟ: Η Ρωσία θα απαντήσει αποφασιστικά σε κάθε επίθεση

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας επέμεινε το Σάββατο (27/9) στους ηγέτες του κόσμου ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας του «θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μίλησε καθώς οι μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ — εισβολές για τις οποίες κατηγορείται η Ρωσία — έχουν προκαλέσει ανησυχία σε όλη την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως μετά την κατάρριψη drone από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία και την Εσθονία, που ανέφεραν ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο τους

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι τα αεροσκάφη της εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και δήλωσε ότι τα drones δεν είχαν ως στόχο την Πολωνία, ενώ η Λευκορωσία, σύμμαχος της Μόσχας, υποστήριξε ότι η παρεμβολή σημάτων από την Ουκρανία έβγαλε τα αεροσκάφη εκτός πορείας.

Ο Λαβρόφ, αντίθετα, υποστήριξε ότι είναι η Ρωσία που αντιμετωπίζει απειλές. «Η Ρωσία δεν είχε ποτέ και δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση» να επιτεθεί σε ευρωπαϊκές χώρες ή χώρες του ΝΑΤΟ, δήλωσε. «Ωστόσο, οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική αντίδραση».