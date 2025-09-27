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Μέσα στον Οκτώβριο η εφαρμογή μέτρων για μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Εντατικοί έλεγχοι από το Υπ. Ανάπτυξης
Ειδήσεις
19:47 - 27 Σεπ 2025

Μέσα στον Οκτώβριο η εφαρμογή μέτρων για μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Εντατικοί έλεγχοι από το Υπ. Ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Εντός Οκτωβρίου, το Υπουργείο Ανάπτυξης στοχεύει να καταγραφούν εθελοντικές μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται νέος γύρος διαβουλεύσεων με τις διοικήσεις των σούπερ μάρκετ, ενώ σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί το νομοσχέδιο για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

Η πρωτοβουλία για εθελοντική μείωση τιμών σε περίπου 1.000 κωδικούς αναμένεται να ξεκινήσει εντός των πρώτων 10-15 ημερών του Οκτωβρίου και να διαρκέσει έως το τέλος του έτους, καλύπτοντας και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Ο υπουργός Ανάπτυξη, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε στο ΕΡΤnews ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και το 2026.

Το νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ημέρες και να κατατεθεί στη Βουλή έως τα τέλη Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής διοικητή, με την Αρχή να τίθεται σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών, που ήδη ισχύουν και λήγουν στις 31 Οκτωβρίου:

  • Η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών σε περίπτωση ανατιμήσεων θα επεκταθεί επ’ αόριστον.
  • Η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να αποστέλλουν εβδομαδιαίους τιμοκαταλόγους και να ενημερώνουν για τυχόν ανατιμήσεις θα παραταθεί πιθανότατα για έξι μήνες, έως τον Απρίλιο, καλύπτοντας και την περίοδο του Πάσχα.
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