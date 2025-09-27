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Στεγαστικό «αδιέξοδο» στις ΗΠΑ – Οι δαπάνες αγγίζουν ιστορικά υψηλά
Ειδήσεις
19:38 - 27 Σεπ 2025

Στεγαστικό «αδιέξοδο» στις ΗΠΑ – Οι δαπάνες αγγίζουν ιστορικά υψηλά

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από μια μικρή βελτίωση το 2023, η κρίση της προσιτότητας των κατοικιών στην Αμερική φαίνεται να επιδεινώνεται με κάθε μήνα που περνά. 

Σύμφωνα με δεδομένα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, όπως επισημαίνει ο μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής, Charlie Bilello, «ένα τυπικό αμερικανικό νοικοκυριό θα πρέπει να δαπανήσει το 43,8% του εισοδήματός του για να αγοράσει μια μέση κατοικία στην σημερινή αγορά».

Αν και αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το υψηλότερο ποσοστό του 45,3% το 2022, αποτελεί «σημαντική αύξηση σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όταν οι μέσες πληρωμές για στέγαση αντιπροσώπευαν το 40,4% του εισοδήματος».

Σύγκριση με το παρελθόν

Για σύγκριση, οι πληρωμές για στέγαση ως ποσοστό του μέσου εισοδήματος έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους το 2006, στο 42%. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της φούσκας των ακινήτων πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Πριν από την πανδημία, ένα τυπικό νοικοκυριό θα χρειαζόταν να δαπανήσει περίπου το 30% του εισοδήματός του για να αγοράσει ένα σπίτι.

Οι μέσες πληρωμές για στέγαση περιλαμβάνουν τα έξοδα υποθηκών, τους φόρους, τις ασφάλειες και τις ιδιωτικές ασφάλειες υποθηκών για προκαταβολές κάτω του 20%.

Προειδοποίηση ειδικών

Ο Bilello τόνισε ότι «η προσιτότητα της στέγασης στις ΗΠΑ είναι σήμερα χειρότερη από ό,τι κατά την κορύφωση της τελευταίας φούσκας των ακινήτων». Επισήμανε, επίσης, πως «αν δεν έχετε αποταμιεύσει χρήματα για μια μεγάλη προκαταβολή, η στέγαση παραμένει απρόσιτη για πολλούς».

Η άνοδος των τιμών των κατοικιών, τα ακόμη υψηλά επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων και η μέτρια αύξηση των εισοδημάτων που έχουν προσαρμοστεί στον πληθωρισμό κάνουν την ιδιοκατοίκηση δυσκολότερη από ποτέ.

Οι επιπτώσεις των επιτοκίων

Για πολλούς υποψήφιους αγοραστές σπιτιού, το «τελειωτικό χτύπημα» ήταν ο επιθετικός κύκλος αύξησης των επιτοκίων της Fed, ο οποίος ξεκίνησε το Μάρτιο του 2022. Σύμφωνα με στοιχεία της Freddie Mac, όταν η Fed ολοκλήρωσε την αύξηση των επιτοκίων, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων 30 ετών είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο του, κοντά στο 8%.

Παρά τη μείωση των επιτοκίων, «αυτά εξακολουθούν να είναι απαγορευτικά για τους περισσότερους αγοραστές». Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι «τα επιτόκια πρέπει να πέσουν στο 5% περίπου για να αρχίσουν οι μέσοι αγοραστές να σκέφτονται σοβαρά να αναζητήσουν ξανά σπίτι».

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ένα επιτόκιο στεγαστικών δανείων 5% είναι ο «μαγικός αριθμός» που θα ενθάρρυνε περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων να βάλουν τα ακίνητά τους προς πώληση και θα μείωνε την έλλειψη προσφοράς.

Το μέσο επιτόκιο 30 ετών είναι σήμερα 6,2%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της NAR, της Realtor.com και της Wells Fargo, τα επιτόκια δεν αναμένεται να πέσουν στο χαμηλό εύρος του 5% για τουλάχιστον ένα ακόμη έτος.

Η πραγματικότητα στην αγορά κατοικίας

Τα τρέχοντα επιτόκια στεγαστικών δανείων και οι τιμές των κατοικιών «αποτελούν σαφή πρόκληση για τους αγοραστές κατοικιών», επισημαίνει ο Rob Barber, Διευθύνων Σύμβουλος της ATTOM.

Οι τάσεις «είναι ιδιαίτερα δύσκολες για όσους αναζητούν κατοικία, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την αρχή της άνθησης της αγοράς κατοικιών το 2012».

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