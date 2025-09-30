Γαλλία: Το 33% των πολιτών υπέρ Λεπέν ή Μπαρντελά στις επόμενες προεδρικές εκλογές

Όσον αφορά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου, αυτή φαίνεται να καταλαμβάνεται από τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας την περίοδο 2017-2020 επί προεδρίας Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος συγκεντρώνει ποσοστό 16% και προηγείται οριακά του Ραφαέλ Γκλικσμάν, ευρωβουλευτή και υποστηριζόμενου από τους Σοσιαλιστές, ο οποίος λαμβάνει 15%.
Τέλος, στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς και επικεφαλής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», συγκεντρώνοντας το 12% της πρόθεσης ψήφου.