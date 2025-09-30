Γαλλία: Το 33% των πολιτών υπέρ Λεπέν ή Μπαρντελά στις επόμενες προεδρικές εκλογές

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ifop, ένας στους τρεις Γάλλους (33%) δηλώνει ότι θα επέλεγε στον πρώτο γύρο των επόμενων προεδρικών εκλογών έναν υποψήφιο της ακροδεξιάς, είτε πρόκειται για τη Μαρίν Λεπέν – η οποία, προς το παρόν, δεν έχει δικαίωμα του εκλέγεσθαι λόγω δικαστικής απόφασης – είτε για τον νυν πρόεδρο του «Εθνικού Συναγερμού», Ζορντάν Μπαρντελά.

Όσον αφορά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου, αυτή φαίνεται να καταλαμβάνεται από τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας την περίοδο 2017-2020 επί προεδρίας Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος συγκεντρώνει ποσοστό 16% και προηγείται οριακά του Ραφαέλ Γκλικσμάν, ευρωβουλευτή και υποστηριζόμενου από τους Σοσιαλιστές, ο οποίος λαμβάνει 15%.

Τέλος, στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς και επικεφαλής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», συγκεντρώνοντας το 12% της πρόθεσης ψήφου.