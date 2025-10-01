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ΗΠΑ: Χάθηκαν 32.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα το Σεπτέμβριο
Ειδήσεις
15:45 - 01 Οκτ 2025

ΗΠΑ: Χάθηκαν 32.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα το Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ιδιωτικές μισθοδοσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν μείωση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση απασχόλησης της ADP που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (1/10).

Η ιδιωτική απασχόληση υποχώρησε κατά 32.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη μείωση 3.000 θέσεων τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση Απασχόλησης της ADP. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση 50.000 θέσεων, έπειτα από μια προηγούμενη αύξηση 54.000 τον Αύγουστο.

Η έκθεση της ADP, που καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Stanford Digital Economy Lab, ενδέχεται να προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή από τους επενδυτές, καθώς η πιο ολοκληρωμένη και παρακολουθούμενη έκθεση του Υπουργείου Εργασίας για το Σεπτέμβριο δεν θα δημοσιευθεί την Παρασκευή (3/10) λόγω της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

«Η αναστολή της δημοσίευσης οικονομικών στατιστικών θα δυσχεράνει την παρακολούθηση της κατάστασης της οικονομίας κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της αμερικανική κυβέρνησης», δήλωσε ο Bill Adams, επικεφαλής οικονομολόγος της Comerica Bank και πρόσθεσε: «Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών στις δημοσιεύσεις ιδιωτικών δεδομένων, όπως τα στοιχεία της ADP και της Ward για τις πωλήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών».

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