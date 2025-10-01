Κι αν πούμε το νερό νεράκι, ο τουρισμός να ‘ναι καλά

Αν ευσταθούν όσα λέγονται και διακινούνται, η επάρκεια των ταμιευτήρων νερού της Αθήνας επαρκούν για ένα χρόνο, αν δεν βρέξει και δεν χιονίσει τους επόμενους μήνες.

Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των ανησυχιών που εξέφρασε η κυβέρνηση για τη λειψυδρία, με εγκληματική καθυστέρηση, μέσα στο κατακαλόκαιρο και δίχως να είναι γνωστό τι ακριβώς έχει αλλάξει έκτοτε.

Αν τα πράγματα εξελιχθούν με βάση τα αρνητικά σενάρια, αυτό ίσως να αποδεχθεί ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, για το οποίο όχι μόνο δεν υπήρξε μέριμνα, αντιθέτως, ενθαρρύνθηκαν εντατικά δραστηριότητες που το επιδεινώνουν. Πέραν πολλών άλλων παραμέτρων, κανείς δεν μοιάζει να ασχολείται με τον εξορθολογισμό της τουριστικής κίνησης, η οποία σε ετήσια βάση αυξάνει τον πληθυσμό της πρωτεύουσας από τα 4-4,5 εκατομμύρια στα 10, με προφανή επίπτωση στα επίπεδα κατανάλωσης του νερού…