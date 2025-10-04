Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας

Σοβαρή κλιμάκωση σημειώνεται στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας, μετά από επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον σκάφους που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, διακινούσε ναρκωτικά και είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατικές ομάδες.

Η επίθεση φέρεται να έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος πλέον φέρει τον (ανεπίσημο) τίτλο «Υπουργός Πολέμου».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατήγγειλε την ενέργεια ως "προβοκάτσια με ιμπεριαλιστικά κίνητρα", ενώ το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφερε παραβιάσεις του εναέριου χώρου από αμερικανικά αεροσκάφη. Το Πεντάγωνο δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη τοποθέτηση.

Οι εξελίξεις έχουν σημάνει παγκόσμιο συναγερμό, με αναλυτές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο ευρύτερης σύρραξης στην περιοχή της Καραϊβικής.