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Ο Μπέσεντ παραμένει επικεφαλής της Εφορίας – Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Μπισινιάνο
Ειδήσεις
15:45 - 06 Οκτ 2025

Ο Μπέσεντ παραμένει επικεφαλής της Εφορίας – Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Μπισινιάνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα παραμείνει στη θέση του ως επίτροπος της Εφορίας, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί νέος ανώτερος αναπληρωτής του, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC.

Ο Μπέσεντ ανέλαβε την Εφορία τον Αύγουστο, μετά την απομάκρυνση του Μπίλι Λονγκ από τη θέση του από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις δύο μήνες μετά την επικύρωση του διορισμού του. Κανένας προηγούμενος υπουργός Οικονομικών δεν είχε ηγηθεί της Εφορίας, γεγονός που είχε προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την πολιτικοποίηση της υπηρεσίας είσπραξης φόρων. Ο Λονγκ έχει από τότε διοριστεί πρέσβης των ΗΠΑ στην Ισλανδία.

Αν και η τοποθέτηση του Μπέσεντ θεωρούνταν αρχικά προσωρινή, ο Τραμπ αποφάσισε να τον διατηρήσει επικεφαλής του οργανισμού, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNBC και είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Παράλληλα, ο Μπέσεντ αναμένεται να ανακοινώσει ότι ο Φρανκ Μπισινιάνο θα αναλάβει τη νεοδημιουργηθείσα θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Εφορίας (IRS). Ο Μπισινιάνο υπηρετεί σήμερα ως επίτροπος της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης (SSA).

Στο νέο του ρόλο, ο Μπισινιάνο θα εποπτεύει τις καθημερινές λειτουργίες της Εφορίας, ενώ θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα και στην SSA. Πρόκειται για ένα στέλεχος με μακρά εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς έχει διατελέσει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fiserv, της μεγαλύτερης εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τεχνολογίας πληρωμών παγκοσμίως.

Κατά τη θητεία του, ηγήθηκε της συγχώνευσης Fiserv–First Data το 2019, ενώ νωρίτερα είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της μονάδας ενυπόθηκων δανείων της JPMorgan Chase τη δεκαετία του 2000 και είχε εργαστεί σε ανώτερες θέσεις στην Citigroup.

Τόσο ο Μπέσεντ όσο και ο Μπισινιάνο αναμένεται να ασκούν αμφίδρομα καθήκοντα στο πλαίσιο της διοίκησης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Πέρα από τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Οικονομικών και την Εφορία, ο Μπέσεντ έχει αναλάβει την αναζήτηση αντικαταστάτη του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει το Μάιο του 2026.

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