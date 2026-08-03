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Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν
Χρηματιστήρια
16:40 - 03 Αυγ 2026

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα (3/8), αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τα προγραμματισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου μήνα.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 1,16% στις 53.096,25 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,65% στις 7.538,50 μονάδες και ο Nasdaq κερδίζει 0,77% στις 25.566,45 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (2/8) ότι ματαίωσε μια σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα επαναληφθούν τη Δευτέρα. Δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων την Παρασκευή ανέφεραν ότι ο πρόεδρος προετοίμαζε ένα νέο κύμα επιθέσεων, καθώς οι ελπίδες για μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση μειώνονταν και οι τιμές της ενέργειας αυξάνονταν.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά μετά την εξέλιξη αυτή. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση περίπου 6%, διαμορφούμενο στα 82,95 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν σχεδόν 7%, στα 78,93 δολάρια το βαρέλι.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων επίσης βρίσκονται σε πτώση, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό περιορίστηκαν ελαφρώς. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά 7 μονάδες βάσης, περίπου στο 4,67%.

Ωστόσο, «οι επενδυτές διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς “το έχουμε ξαναδεί αυτό” και είναι πιθανό η σύγκρουση να έχει ακόμη δρόμο να διανύσει προτού φτάσει σε κάποια λύση (αν τελικά φτάσει ποτέ)», έγραψε ο ιδρυτής της Vital Knowledge, Άνταμ Κρισαφούλι.

Η Δευτέρα σηματοδοτεί την πρώτη συνεδρίαση του Αυγούστου, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να προσπαθούν να σταθεροποιηθούν μετά από έναν ιδιαίτερα ασταθή Ιούλιο.

Οι επενδυτές θα έχουν επίσης να αξιολογήσουν μια σειρά σημαντικών στοιχείων για την αγορά εργασίας αυτή την εβδομάδα, με την κορύφωση να έρχεται την Παρασκευή, όταν θα ανακοινωθούν τα πολυαναμενόμενα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα (non-farm payrolls) και το ποσοστό ανεργίας του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις συναίνεσης της FactSet, η αμερικανική οικονομία αναμένεται να έχει δημιουργήσει 87.500 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, έναντι 57.000 τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς, στο 4,3% από 4,2%.

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