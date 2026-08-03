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Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά
Ειδήσεις
16:55 - 03 Αυγ 2026

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Reporter.gr Newsroom
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Πέντε άτομα, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 19, 21 και 25 ετών, καθώς και δύο Έλληνες, ένας 19χρονος και μία 20χρονη, συνελήφθησαν την Κυριακή στη Σαντορίνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας.  

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε συμπλοκή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία, παράνομη διαμονή στη χώρα, πλαστογραφία και ψευδή κατάθεση.

Η υπόθεση ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι αστυνομικές αρχές διερεύνησαν τον τραυματισμό με μαχαίρι ενός 25χρονου αλλοδαπού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο τραυματισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ ατόμων, η οποία συνδεόταν με αγοραπωλησία ναρκωτικών που είχε πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα υπόλοιπα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο και εντόπισαν τον 19χρονο Έλληνα, καθώς και δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 19 και 21 ετών, τους οποίους προσήγαγαν.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του 19χρονου Έλληνα εντοπίστηκαν 1,3 γραμμάρια κάνναβης και ένα μαχαίρι με λάμα μήκους 3 εκατοστών.

Παράλληλα, στο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 25χρονος τραυματίας βρέθηκαν 7,1 γραμμάρια κοκαΐνης, μικρή ποσότητα κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 717 ευρώ.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος αλλοδαπός είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και επέδειξε πλαστά έγγραφα. Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απείθεια, καθώς και ένταλμα σύλληψης για ζωοκλοπή.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία όπου διέμενε ο 21χρονος μαζί με την 20χρονη, καθώς και στο Ι.Χ. αυτοκίνητό της, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 1 κιλό και 33 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε διάφορες συσκευασίες, μία ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι αλλοδαποί ηλικίας 19 και 21 ετών βρίσκονταν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι, καθώς και όλα τα υπόλοιπα πειστήρια που εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές.

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