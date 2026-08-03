Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Μαίνεται για 4η ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο Κανδήλι και την Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα. Παράλληλα, συνεχίζεται η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων καθώς και στην Ψάθα, ενώ αναζωπυρώθηκε το μέτωπο του Κιθαιρώνα και της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία την Παρασκευή και μαίνεται στη Δυτική Αττική εξακολουθούν να επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Βροντού Πιερίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τέσσερα αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Την ίδια ώρα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 11:30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρυσης, στο Κιλκίς. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα καθώς και δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμβάλλει με υδροφόρες και ο Δήμος Κιλκίς.

Ωστόσο, το 112 ήχησε στις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙΠΕ Μεγάρων, Παπά Περιβόλι, καλώντας τους πολίτες σε εκκένωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νωρίς το απόγευμα, η φωτιά πέρασε περιμετρικά από τα πρώτα σπίτια του οικισμού Κανδύλη και πλέον έφτασε στις αυλές σπιτιών στη θέση Κατσικάλη. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρεί ελικόπτερο.

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