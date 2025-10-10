Wall Street: Sell off μετά τις απειλές Τραμπ στην Κίνα – «Εξανεμίστηκε» $1,5 τρισ.

«Κόκκινη» βάφτηκε η Wall Street την Παρασκευή (10/10), κλείνοντας την εβδομάδα με μεγάλες απώλειες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις νέες δηλώσεις Τραμπ σχετικά με τους δασμούς απέναντι στην Κίνα. Συνολικά, περισσότερα από 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία «εξανεμίστηκαν» από την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σήμερα.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι «γίνεται πολύ εχθρική» λόγω των περιορισμών της στις σπάνιες γαίες, ένα βασικό στοιχείο για τις τεχνολογικές και αμυντικές βιομηχανίες, και απείλησε με «μαζικούς» δασμούς.

Οι επενδυτές δεν αντέδρασαν ψύχραιμα μετά από αυτό, με αποτέλεσμα οι δείκτες να κατρακυλήσουν, χάνοντας πάνω από 1% έκαστος. Μάλιστα, το σκηνικό άλλαξε απότομα, αφού πριν από τις δηλώσεις Τραμπ, οι δείκτες κινούνταν ανοδικά, με τον Nasdaq να αγγίζει νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό.

Έτσι, στο ταμπλό ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 878,82 μονάων ή 1,9%, στις 45.479,60 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 2,71% στις 6.552,51 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 3,56%, τερματίζοντας στις 22.204,43 μονάδες.

Η πτώση του S&P 500 ήταν η μεγαλύτερη από τις 10 Απριλίου.

«Είχα προγραμματίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στο APEC στη Νότια Κορέα, αλλά πλέον δεν βλέπω τον λόγο να το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ μέσω του Truth Social. «Μία από τις πολιτικές που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης την Κίνα ότι κρατά «όμηρο» τον κόσμο μέσω των αποθεμάτων σπάνιων γαιών. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Κίνα ενίσχυσε τον έλεγχο στην αγορά, απαιτώντας πλέον άδεια από το Πεκίνο για τις εξαγωγές προϊόντων που περιέχουν σπάνιες γαίες άνω του 0,1% της αξίας τους.

«Οι προσδοκίες για εμπορική συμφωνία με την Κίνα εξαφανίστηκαν από το τραπέζι», σχολίασε ο Τζεφ Κίλμπεργκ, ιδρυτής της KKM Financial. «Οι επενδυτές σπεύδουν να κατοχυρώσουν κέρδη».

Ο δείκτης μεταβλητότητας της αγοράς (VIX), γνωστός και ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, εκτινάχθηκε πάνω από τις 22 μονάδες, τερματίζοντας μια τετράμηνη ήρεμη ανοδική πορεία του S&P 500 προς ιστορικά υψηλά. Η άνοδος αυτή δείχνει πως οι επενδυτές έσπευσαν να αγοράσουν προστασία στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης, φοβούμενοι περαιτέρω πτώση.

Οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, που έχουν μεγάλη έκθεση στην Κίνα τόσο στην παραγωγή όσο και ως αγορά, ήταν ανάμεσα σε αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Η Nvidia υποχώρησε κατά περίπου 5%, η AMD σχεδόν 8%, ενώ η Tesla κατέγραψε απώλειες γύρω στο 5%. Παράλληλα, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου μειώθηκε, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι οι υψηλότεροι δασμοί μπορεί να πλήξουν τη ζήτηση.

«Δεν είναι έκπληξη που οι τεχνολογικές μετοχές είναι οι μεγαλύτεροι χαμένοι σήμερα, καθώς έχουν σημαντική εξάρτηση από την Κίνα», δήλωσε στο CNBC ο Άρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της B. Riley Wealth. «Είναι σαφές ότι η σχέση μας με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μόλις έγινε πιο περίπλοκη».

Το εμπόδιο με την Κίνα συνέπεσε με τη συνέχιση της παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία έφτασε στην 10η μέρα της την Παρασκευή, προσθέτοντας περαιτέρω αρνητικό κλίμα στις αγορές. Την Πέμπτη, η Γερουσία απέτυχε για έβδομη φορά να εγκρίνει σχέδια προσωρινής χρηματοδότησης που θα τερμάτιζαν την αναστολή. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Ο επικεφαλής του προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βοτ, δήλωσε μέσω social media την Παρασκευή ότι έχουν ξεκινήσει απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω της αναστολής.

Οι απώλειες της Παρασκευής εξάλειψαν τα εβδομαδιαία κέρδη του S&P 500, ο οποίος τελικά κατέγραψε πτώση 2,4% για την εβδομάδα. Ο Nasdaq και ο Dow σημείωσαν αντίστοιχα εβδομαδιαίες απώλειες 2,5% και 2,7%.

«Βούλιαξε» το πετρέλαιο - Ανέκαμψε ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε πτώση 3,8% στα 62,73 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI «βούλιαξε» 4,3% στα 58,88 δολάρια. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού ανέκαμψε 1,2% στα 4.017 δολ./oz.