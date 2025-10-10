Ο Τραμπ απειλεί με «μαζική» αύξηση δασμών την Κίνα λόγω της διαμάχης για τις σπάνιες γαίες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Παρασκευή να επιβάλει «μαζική αύξηση των δασμών» στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να «αντιμετωπίσει οικονομικά» τους νέους ελέγχους εξαγωγών που επέβαλε η Κίνα στις σπάνιες γαίες.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης να ακυρώσει την επερχόμενη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ λόγω της διαμάχης.

Οι χρηματιστηριακές αγορές, όπως είναι φυσικό, υποχώρησαν μετά την ανάρτηση του Τραμπ για την Κίνα στο Truth Social., στην οποία είπε ότι «δεν μπορεί» η χώρα «να έχει τη δυνατότητα να κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο»» με την πολιτική της για τις σπάνιες γαίες.

«Μία από τις πολιτικές που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ. «Υπάρχουν πολλά άλλα αντίμετρα που επίσης εξετάζονται σοβαρά. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Οι νέοι κανόνες στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου.

«Κάποια πολύ παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην Κίνα!», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

«Γίνονται πολύ εχθρικοί και στέλνουν επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντας ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους εξαγωγών σε κάθε στοιχείο παραγωγής που έχει να κάνει με τις Σπάνιες Γαίες και σχεδόν σε οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν, ακόμα κι αν δεν κατασκευάζεται στην Κίνα», έγραψε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος είπε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Σι για το θέμα «επειδή δεν υπήρχε λόγος να το κάνει».

«Αυτή ήταν μια πραγματική έκπληξη, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους ηγέτες του Ελεύθερου Κόσμου. Επρόκειτο να συναντήσω τον Πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.