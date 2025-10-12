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FT: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την Ουκρανία σε επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων
Ειδήσεις
11:47 - 12 Οκτ 2025

FT: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την Ουκρανία σε επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την Ουκρανία στην εκτέλεση επιθέσεων μακράς εμβέλειας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εδώ και αρκετούς μήνες, με στόχο την αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας και την πίεση στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν παράσχει βοήθεια στο Κίεβο για να πλήξει σημαντικά ρωσικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων διυλιστηρίων, πολύ πέρα από τη πρώτη γραμμή, επικαλούμενη ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ παρέχουν τακτικά πληροφορίες στην Ουκρανία για τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Πούτιν το Φεβρουάριο του 2022. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, «η παροχή και η χρήση ολόκληρης της υποδομής του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συλλογή και τη μεταφορά πληροφοριών στους Ουκρανούς είναι προφανής».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι αμερικανικές πληροφορίες βοηθούν το Κίεβο στο σχεδιασμό διαδρομής, υψομέτρου, χρονοδιαγράμματος και λήψης αποφάσεων των αποστολών, επιτρέποντας στα μακράς εμβέλειας drones της Ουκρανίας να αποφύγουν τις ρωσικές αεροπορικές άμυνες. Οι ΗΠΑ συμμετέχουν στενά σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, παρέχοντας πληροφορίες για τα ευάλωτα σημεία των στόχων που επιλέγει η Ουκρανία.

Στις αρχές του μήνα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο Reuters ότι η Ουάσινγκτον θα παράσχει στην Ουκρανία πληροφορίες για μακροπρόθεσμους στόχους ενεργειακής υποδομής στη Ρωσία και εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει πυραύλους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες επιθέσεις. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ζήτησαν και από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να παρέχουν παρόμοια υποστήριξη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε το Σάββατο (11/10) ότι συζήτησε τις ρωσικές επιθέσεις κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος σε μια «θετική και παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Όπως έγραψε ο Ζελένσκι στο X, «συζητήσαμε τις ευκαιρίες για την ενίσχυση της αεροπορικής μας άμυνας, καθώς και συγκεκριμένες συμφωνίες στις οποίες εργαζόμαστε για να το εξασφαλίσουμε αυτό. Υπάρχουν καλές επιλογές και σταθερές ιδέες για το πώς να ενισχυθούμε πραγματικά».

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