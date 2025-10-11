Επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι μετά τις φονικές ρωσικές επιθέσεις: Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά πίεση στον Πούτιν

Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για την Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του προσωπάρχη της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γιέρμακ, μέσω Telegram.

Η συνδιάλεξη πραγματοποιήθηκε την επομένη μιας από τις σφοδρότερες ρωσικές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Αν και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας, η επικοινωνία έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημόσια έκκληση του Ζελένσκι προς τον Τραμπ να ασκήσει επιρροή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να σταματήσουν οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές.

«Ο κόσμος πρέπει να δει ξεκάθαρα ποιος θέλει ειρήνη και ποιος επιλέγει τη βία», είχε δηλώσει ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, καλώντας τον πρώην και πιθανό εκ νέου υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ να αναλάβει ενεργό ρόλο στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η επικοινωνία αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι, εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, θα μπορούσε να «τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες», χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει τους τρόπους με τους οποίους θα το επιτύγχανε.

Η Ουκρανία, μετά τις τελευταίες μαζικές επιθέσεις, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα στην ενεργειακή της υποδομή, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι ένας από τους δυσκολότερους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Η τηλεφωνική επαφή Ζελένσκι – Τραμπ, σε αυτό το πλαίσιο, ερμηνεύεται από αναλυτές ως προσπάθεια της ουκρανικής πλευράς να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πολιτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, ενόψει και της προεκλογικής περιόδου στην Ουάσιγκτον.

Μετά τη Γάζα η Ουκρανία

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό πως προέτρεψε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας για τη Γάζα, κατά τη διάρκεια μιας «πολύ θετικής» τηλεφωνικής συνδιάλεξης.

Συγχάρηκα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επιτυχία του και τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή που μπόρεσε να κάνει, κάτι που αποτελεί μια εξαιρετική επιτυχία. Εάν ένας πόλεμος μπορεί να τερματιστεί σε μία περιοχή, τότε άλλοι πόλεμοι μπορούν σίγουρα να τερματιστούν επίσης, περιλαμβανομένου του πολέμου που διεξάγεται από τη Ρωσία», έγραψε σε μήνυμά του στη σελίδα του στο Facebook.