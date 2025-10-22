Γάζα: Επεστράφησαν 30 σοροί Παλαιστινίων από το Ισραήλ

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι 30 νέες σοροί Παλαιστινίων παραδόθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα, με τη διαμεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού.

Με αυτές τις νέες παραδόσεις, ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων νεκρών που έχουν επιστραφεί από το Ισραήλ από τις 10 Οκτωβρίου ανέρχεται πλέον σε 195.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που ισχύει στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να παραδίδει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που του επιστρέφει η Χαμάς.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (22/10) το πρωί ότι ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα δύο Ισραηλινών ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα. Πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς.

Συνολικά, από τις 10 Οκτωβρίου έχουν επιστραφεί οι σοροί 15 Ισραηλινών ομήρων, από τους συνολικά 28 που είχαν κρατηθεί στη Γάζα.