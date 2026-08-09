Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Το Ισραήλ απέρριψε σήμερα (9/8) το τελευταίο αμερικανικό σχέδιο για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα, ζητώντας τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων.

«Το Ισραήλ απορρίπτει το έγγραφο των 15 σημείων», δήλωσε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή.

Όπως ανέφερε, ο ισραηλινός στρατός «δεν πρόκειται να αποχωρήσει καθόλου έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά» και θα συνεχίσει «να αποτρέπει τις απειλές εναντίον των δυνάμεών μας και των πολιτών μας».

«Και όταν λέω να αφοπλιστεί η Χαμάς, εννοώ βαρέα όπλα, ελαφρύτερα όπλα, όλα τα όπλα. Και μιλάμε για πραγματικό αφοπλισμό, όχι για έναν εικονικό αφοπλισμό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

«Αυτή τη στιγμή συζητάμε το θέμα με τους Αμερικανούς. Έχουν ιδέες, ορισμένες από τις οποίες είναι αποδεκτές από εμάς και άλλες όχι, και γνωρίζουμε πώς να αντισταθούμε σε αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε στο ίδιο φόντο.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι, όσο παραμένει πρωθυπουργός του Ισραήλ, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος.

«Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος - ούτε στη Γάζα, ούτε στη Δυτική Όχθη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει το CNN, στα τέλη Ιουλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει αυτό που περιέγραψε ως ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, λίγους μήνες μετά την πρώτη ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει στη συμφωνία μόνο εφόσον το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα και αποσύρει τις δυνάμεις του πίσω από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», όπως αυτή ορίστηκε στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν σήμερα να ελέγχουν περισσότερο από το ήμισυ της Γάζας, κυρίως στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της περιοχής.