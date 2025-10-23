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Ουκρανία: Στηρίζει με $200 εκατ. τη Naftogaz για εισαγωγές αερίου
Ειδήσεις
23:30 - 23 Οκτ 2025

Ουκρανία: Στηρίζει με $200 εκατ. τη Naftogaz για εισαγωγές αερίου

Reporter.gr Newsroom
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Η ουκρανική κυβέρνηση διέθεσε 200 εκατομμύρια δολάρια ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κρατικού ενεργειακού κολοσσού Naftogaz για εισαγωγές φυσικού αερίου, με φόντο το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ρωσία έχει κλιμακώσει σημαντικά τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώνονται συχνά σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, επηρεάζοντας ακόμη και μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι επιδιώκει να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό καταστρέφοντας το ενεργειακό δίκτυο της χώρας του ενόψει του χειμώνα.

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