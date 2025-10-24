Ευρωζώνη: Επιτάχυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο - Σε υψηλό 17 μηνών ο PMI

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε αισθητά τον Οκτώβριο, καθώς οι εταιρείες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση νέων παραγγελιών των τελευταίων δυόμισι ετών, σηματοδοτώντας ότι η οικονομία της περιοχής ανακτά τη δυναμική της το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη επιταχύνθηκε αισθητά τον Οκτώβριο, καθώς οι εταιρείες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση νέων παραγγελιών των τελευταίων δυόμισι ετών, σηματοδοτώντας ότι η οικονομία της περιοχής ανακτά δυναμική στις αρχές του τελευταίου τριμήνου του 2025.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας HCOB Flash Eurozone PMI που δημοσιοποίησε η S&P Global την Παρασκευή, ο σύνθετος δείκτης PMI (που συνδυάζει τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες) ανήλθε στις 52,2 μονάδες από 51,2 τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τον δέκατο διαδοχικό μήνα επέκτασης και για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών της Reuters, οι οποίοι ανέμεναν πτώση στις 51,0 μονάδες.

Οι τιμές του δείκτη πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνουν ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ τιμές κάτω από το όριο αυτό σημαίνουν συρρίκνωση.

Ο τομέας των υπηρεσιών οδηγεί την επέκταση

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, όπου ο επιμέρους δείκτης PMI αυξήθηκε σε 52,6 μονάδες τον Οκτώβριο από 51,3 τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών.

Η επίδοση αυτή υπερέβη σημαντικά τις εκτιμήσεις της Reuters, που προέβλεπε μικρότερη αύξηση στις 51,1 μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για υπηρεσίες στην ευρωζώνη παραμένει ανθεκτική παρά τις γεωπολιτικές και πληθωριστικές πιέσεις.

Σταθεροποίηση στη μεταποίηση

Στον βιομηχανικό τομέα, η παραγωγή αυξήθηκε οριακά, με τον δείκτη παραγωγής να φτάνει στις 51,1 μονάδες από 50,9 τον Σεπτέμβριο. Αν και ο συνολικός δείκτης PMI μεταποίησης παρέμεινε στο ουδέτερο όριο των 50,0 μονάδων, ενισχύθηκε ελαφρώς από τις 49,8 του προηγούμενου μήνα, εξέλιξη καλύτερη από την αναμενόμενη σταθερότητα, που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Η σταθεροποίηση αυτή υποδηλώνει ότι ο μεταποιητικός τομέας αρχίζει να προσαρμόζεται μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πίεσης λόγω μειωμένης εξωτερικής ζήτησης και υψηλού ενεργειακού κόστους.

Η απασχόληση επιστρέφει σε θετικό πρόσημο

Η απασχόληση στην ευρωζώνη σημείωσε εκ νέου αύξηση τον Οκτώβριο, ύστερα από τη μικρή πτώση του Σεπτεμβρίου. Ο τομέας των υπηρεσιών δημιούργησε θέσεις εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2024, στηριζόμενος στη βελτίωση της ζήτησης και των προσδοκιών.

Αντίθετα, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε περικοπές προσωπικού με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς συνέχισαν να προσαρμόζονται στις συνθήκες μειωμένων παραγγελιών και αυξημένου κόστους παραγωγής.

Η αύξηση του συνολικού λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων επιβραδύνθηκε ελαφρώς, όμως οι εταιρείες προχώρησαν σε λίγο ταχύτερες αυξήσεις τιμών τον Οκτώβριο. Η τάση αυτή αντανακλά τόσο τις πιέσεις από τις πρώτες ύλες όσο και τη μετακύλιση του κόστους στους τελικούς καταναλωτές.

Παρά ταύτα, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη παραμένει κοντά στον στόχο του 2%, γεγονός που οδηγεί πολλούς οικονομολόγους να θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο μειώσεων των επιτοκίων. Όπως σημείωσε δημοσκόπηση της Reuters που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η πλειονότητα των αναλυτών εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει στάση αναμονής το επόμενο διάστημα, καθώς η οικονομία δείχνει σταθερότητα και ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται.

Παρά τη σαφή βελτίωση της δραστηριότητας, ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, δείχνοντας ότι οι εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το μέλλον με επιφύλαξη.

Οι αναλυτές αποδίδουν τη συγκρατημένη στάση αυτή στις γεωπολιτικές εντάσεις, την αβεβαιότητα γύρω από την παγκόσμια ζήτηση, αλλά και στη σταδιακή εξάντληση της καταναλωτικής δυναμικής που στήριξε την οικονομία τους προηγούμενους μήνες.