Κίνα: Ισχυρή ανάκαμψη στη μεταποίηση – Σε υψηλό 18 μηνών ο PMI τον Αύγουστο

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε η δραστηριότητα των κινεζικών εργοστασίων τον Αύγουστο, με τον μεταποιητικό PMI της RatingDog να ενισχύεται σε υψηλό 18 μηνών, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες κινήθηκαν με υψηλότερους ρυθμούς.

Ειδικότερα, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 51,5 μονάδες, από 50,9 μονάδες τον Ιούλιο, ξεπερνώντας παράλληλα την πρόβλεψη της αγοράς για 51 μονάδες. Η μέτρηση άνω των 50 μονάδων υποδηλώνει επέκταση της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Σε υψηλό πολλών ετών οι νέες παραγγελίες

Ισχυρή ήταν η εικόνα στο μέτωπο των νέων παραγγελιών, οι οποίες αυξήθηκαν για 15ο συνεχόμενο μήνα, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σερί ανάπτυξης από το 2018.

Σημαντική συμβολή στην εξέλιξη αυτή είχε η επιτάχυνση των εξαγωγικών πωλήσεων, με τις νέες παραγγελίες από το εξωτερικό να αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών.

Παράλληλα, η παραγωγή στα κινεζικά εργοστάσια ενισχύθηκε για ένατο διαδοχικό μήνα, ενώ ο ρυθμός αύξησης ήταν ο ισχυρότερος των τελευταίων τριών μηνών.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ζήτηση στον μεταποιητικό τομέα παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση τον Αύγουστο, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Σταθερή η απασχόληση – Αυξάνονται οι εκκρεμείς παραγγελίες

Στην αγορά εργασίας, η απασχόληση παρέμεινε αμετάβλητη τον Αύγουστο, μετά την αύξησή της κατά τους δύο προηγούμενους μήνες.

Την ίδια στιγμή, οι ανεκτέλεστες παραγγελίες αυξήθηκαν για έβδομο συνεχόμενο μήνα, με τον ρυθμό ανόδου να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

Η αγοραστική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ανέκαμψε μετά την υποχώρηση που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, ενώ οι χρόνοι παράδοσης των προμηθευτών παρουσίασαν μόνο οριακή μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Εντείνονται οι πιέσεις στο κόστος

Στο μέτωπο των τιμών, ο ρυθμός αύξησης του κόστους των εισροών επιταχύνθηκε για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις μήνες. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των τιμών των υλικών, αν και οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν σχετικά ήπιες.

Αντίθετα, οι τιμές παραγωγής υποχώρησαν τον Αύγουστο, καταγράφοντας την πρώτη πτώση από την αρχή του 2026.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι, παρά την αύξηση του κόστους για τις επιχειρήσεις, η μετακύλιση των πιέσεων στις τελικές τιμές δεν ήταν αντίστοιχη.

Υποχωρεί η επιχειρηματική εμπιστοσύνη

Παρά τη βελτίωση των βασικών δεικτών της μεταποιητικής δραστηριότητας, το επιχειρηματικό κλίμα κινήθηκε αντίθετα.

Η αισιοδοξία των κινεζικών μεταποιητικών επιχειρήσεων υποχώρησε τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών, εξέλιξη που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αβεβαιότητες παρά την ισχυρότερη εικόνα σε παραγωγή και παραγγελίες.