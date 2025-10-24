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Εκτίμηση οικονομολόγων: Η ΕΚΤ θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια μέχρι το 2027
Ειδήσεις
08:42 - 24 Οκτ 2025

Εκτίμηση οικονομολόγων: Η ΕΚΤ θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια μέχρι το 2027

Reporter.gr Newsroom
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Σταθερό θα διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κόστος δανεισμού στην ευρωζώνη στο 2% έως το 2027, εκτιμούν οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.  

Η πρόβλεψη αφορά τη διατήρηση του επιτοκίου καταθέσεων, απόφαση που θα ληφθεί στην συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται εντελώς η λήψη περαιτέρω μέτρων: Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων προβλέπει τουλάχιστον μία ακόμη μείωση επιπλέον των οκτώ που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ενώ το 17% προβλέπει μία ή περισσότερες αυξήσεις μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Η απόφαση του Δεκεμβρίου, όταν θα συμπεριληφθούν για πρώτη φορά νέες προβλέψεις για το 2028, θεωρείται καθοριστική.

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