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Ίραν: Κήρυξε πτώχευση μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της χώρας
Ειδήσεις
20:40 - 25 Οκτ 2025

Ίραν: Κήρυξε πτώχευση μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Η τράπεζα Αγιαντέχ, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες του Ιράν, κηρύχθηκε σε πτώχευση από τις κρατικές αρχές. Η τράπεζα, που ιδρύθηκε το 2012 και το όνομά της σημαίνει «μέλλον» στα περσικά, διέθετε 270 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 150 βρίσκονταν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα βρισκόταν αντιμέτωπο με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καταγράφοντας δάνεια και συσσωρευμένες ζημίες ύψους 5.400 τρισεκατομμυρίων ριάλ (περίπου 4,5 δισ. ευρώ) και ακάλυπτες πιστώσεις ύψους 3.110 τρισεκ. ριάλ (περίπου 2,5 δισ. ευρώ), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας, από σήμερα (25/10) η δημόσια τράπεζα Μελί, που σημαίνει «εθνική» στα περσικά, αναλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία της Αγιαντέχ. Η Μελί διαβεβαίωσε ότι όλοι οι ιδιώτες πελάτες θα μπορούν να ανακτήσουν τα δάνειά τους, τα οποία μεταφέρονται στο νέο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ο διευθυντής της Τράπεζας Μελί, Αμπολφαζί Νατζαρζαντέχ, ανακοίνωσε ότι η μεταβίβαση έχει ολοκληρωθεί, ενώ η ίδια η τράπεζα καλωσόρισε τους νέους πελάτες μέσω μηνύματος SMS.

Σήμερα, πολλοί καταθέτες περιμένουν σε ουρές έξω από πρώην υποκαταστήματα της Αγιαντέχ, με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από την Τεχεράνη. Ο Ιρανός υπουργός Οικονομίας, Αλί Μαντανιζαντέχ, διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι πελάτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν.

Η εφημερίδα Χαμ Μιχάν χαρακτηρίζει την κατάσταση ως πτώχευση, καθώς η τράπεζα δεν διέθετε ίδια κεφάλαια και χρειάστηκε να καταφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών της. Ο αξιωματούχος της Κεντρικής Τράπεζας, Χαμιντρεζά Γκανιαμπαντί, έκανε λόγο για «χρέη υπό αμφισβήτηση», ενώ ανέφερε ότι πάνω από το 90% των χρημάτων της Αγιαντέχ είχαν δοθεί είτε σε συνδεδεμένα με την τράπεζα μέρη είτε σε έργα που διαχειριζόταν η ίδια, τα οποία τελικά δεν αποπληρώθηκαν.

Η Αγιαντέχ είχε χρηματοδοτήσει υπερπολυτελή έργα, όπως το τεράστιο εμπορικό συγκρότημα Iran Mall στην Τεχεράνη, που θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο και διαθέτει πίστα πατινάζ και κινηματογράφους.

Η Τράπεζα Μελί, μαζί με την Τράπεζα Σεπάχ, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια τραπεζικά ιδρύματα στο Ιράν. Από τη δεκαετία του 1990, ο ιρανικός τραπεζικός τομέας είναι ανοιχτός και σε ξένες συμμετοχές. Εκτός από την Αγιαντέχ, άλλες πέντε τράπεζες – Σαρμαγέχ, Ντάι, Σεπάχ, Ιράν Ζαμίν και Μελάλ – αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά οικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

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