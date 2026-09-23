Ρούμπιο για Ιράν: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης και υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να διασφαλίζουν ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ έχει στη διάθεσή του μια σειρά από επιλογές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και στρατιωτικά μέτρα. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, θα απαιτηθεί επίμονη και μακροχρόνια προσπάθεια για την εφαρμογή και διατήρησή της.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στην Κούβα υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στη χώρα δεν πρόκειται να βελτιωθεί χωρίς να υπάρξουν αλλαγές από την πλευρά της κουβανικής κυβέρνησης και της ηγεσίας της. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ηγέτες της χώρας έχουν τη δυνατότητα να εγκαινιάσουν μια διαδικασία αλλαγών, καλώντας τους να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία.