Ιράν: Απειλεί με αντίποινα γειτονικές χώρες εφόσον συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στον περιορισμό των αεροπορικών πτήσεων

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον γειτονικών χωρών εφόσον αυτές συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον περιορισμό των ιρανικών αεροπορικών πτήσεων.

«Εάν γειτονικές χώρες συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και παγώσουν τις ιρανικές πτήσεις, το Ιράν θα φροντίσει ώστε τα αεροδρόμιά τους να μην μπορούν να λειτουργήσουν», δήλωσε σήμερα (23/9) ο Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.

Να σημειωθεί ότι η δήλωση έρχεται μετά τις προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών του Ιράν. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι όλες οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα αναγκάζονταν να διακόψουν τη λειτουργία τους στις 23 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας της απειλής επιβολής κυρώσεων σε παρόχους αεροπορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το Reuters.