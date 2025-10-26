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Τραμπ: Αισιόδοξος για συμφωνία με το Πεκίνο - Κοντά και με τη Βραζιλία
Ειδήσεις
12:40 - 26 Οκτ 2025

Τραμπ: Αισιόδοξος για συμφωνία με το Πεκίνο - Κοντά και με τη Βραζιλία

Reporter.gr Newsroom
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Αισιοδοξία για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αναμένει να έχει συναντήσεις με την κινεζική ηγεσία τόσο στο Πεκίνο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη, ο αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στο περιθώριο της ASEAN. 

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την έναρξη των συνομιλιών του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι σχεδιάζει διμερείς επαφές στην Κίνα και στις ΗΠΑ, πιθανότατα στην Ουάσινγκτον ή στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο, όπου έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν ξένους ηγέτες.

Κοντά σε συμφωνία με Βραζιλία

Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιμέρους συμφωνίες και στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο Λούλα ντα Σίλβα τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο χώρες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Βραζιλίας σε θέματα εμπορίου, ενέργειας και περιβάλλοντος.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης ενεργό ρόλο, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να ενισχύσει τη διπλωματική της παρουσία στην Ασία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αναθέρμανση των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ - Κίνας θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο βήμα για τη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και ανησυχιών για την παγκόσμια οικονομία.

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