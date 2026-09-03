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Τραμπ προς Ευρώπη: Δώστε πίσω τα λεφτά μας – Απαιτεί αποζημίωση για τη βοήθεια στην Ουκρανία
Ειδήσεις
22:20 - 03 Σεπ 2026

Τραμπ προς Ευρώπη: Δώστε πίσω τα λεφτά μας – Απαιτεί αποζημίωση για τη βοήθεια στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης προκαλεί η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα επιδιώξει την επιστροφή των χρημάτων που, όπως υποστηρίζει, δαπανήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κόστος αυτό θα έπρεπε να είχε αναληφθεί από την Ευρώπη.

«Θα ζητήσουμε πίσω αυτά τα χρήματα, έστω και τώρα», ανέφερε ο Τραμπ, στρέφοντας παράλληλα την κριτική του προς τη διαχείριση της προηγούμενης αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον Τζο Μπάιντεν.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117207687594983323}

Η αναφορά στα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ απέρριψε τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών έχουν περιοριστεί σημαντικά λόγω της παράλληλης αμερικανικής εμπλοκής στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν την παραγωγή και την αποθήκευση στρατιωτικού υλικού, ενώ εξήγησε ότι προσωρινά διατηρούν περισσότερα πυρομαχικά για τις δικές τους ανάγκες.

«Κρατάμε τα πυρομαχικά για τις ανάγκες των ΗΠΑ αντί να τα πουλάμε σε τρίτους, αλλά οι πωλήσεις προς τους συμμάχους θα ξεκινήσουν πάλι σύντομα», ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον καλείται να διαχειριστεί αυξημένες στρατιωτικές ανάγκες σε περισσότερα του ενός μέτωπα, ενώ οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα τις τιμές της ενέργειας.

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

Παράλληλα, από το 2025 βρίσκεται σε εφαρμογή η πρωτοβουλία PURL, μέσω της οποίας οι σύμμαχοι της Ουκρανίας χρηματοδοτούν την προμήθεια αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού για το Κίεβο.

Στο πλαίσιο αυτό, ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναλάβει σημαντικό μέρος του κόστους για την απόκτηση αμερικανικών οπλικών συστημάτων που προορίζονται για την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η νέα παρέμβαση του Τραμπ επαναφέρει, επομένως, στο προσκήνιο το ζήτημα του επιμερισμού του κόστους της ευρωπαϊκής ασφάλειας, αλλά και τη συζήτηση για το ποιος θα πρέπει να επωμίζεται το οικονομικό βάρος της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αναμένεται να προκαλέσουν νέες συζητήσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς συνδέουν άμεσα την αμερικανική στρατιωτική συνδρομή με τις οικονομικές υποχρεώσεις των Ευρωπαίων συμμάχων.

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