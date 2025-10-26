Μουσείο του Λούβρου: Συνελήφθησαν δύο 30χρονοι για τη ληστεία

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η δικαστική αστυνομία του Παρισιού, στο πλαίσιο της έρευνας για τη κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Μουσείο του Λούβρου, το διασημότερο μουσείο της Γαλλίας. Την είδηση επιβεβαιώνει η εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν η Le Parisien και άλλα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες, και οι δύο περίπου 30 ετών και κάτοικοι του Σεν Ντενί, θεωρούνται ύποπτοι ότι ανήκαν στην τετραμελή ομάδα των δραστών που εισέβαλε στο μουσείο χρησιμοποιώντας φορτηγό με ανυψωτική πλατφόρμα.

Η σύλληψή τους έγινε έπειτα από εντατικές αστυνομικές έρευνες υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Καταστολής Εγκληματικότητας (BRB) και του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC). Οι αρχές διερευνούν τις κατηγορίες για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων συνελήφθη γύρω στις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου σε αεροδρόμιο της χώρας, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία. Ο δεύτερος εντοπίστηκε στο Σεν Ντενί, στα βόρεια προάστια του Παρισιού.

Η γαλλική αστυνομία εκτιμά ότι οι δύο ύποπτοι συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση εισβολής στο μουσείο, κατά την οποία οι δράστες παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας και απέσπασαν πολύτιμα αντικείμενα τέχνης, η αξία των οποίων δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί επισήμως.Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δύο μελών της συμμορίας, ενώ εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και υλικό από το δίκτυο κυκλοφορίας γύρω από το μουσείο και τις εξόδους της πόλης.

Εισαγγελέας Παρισιού: Σύλληψη υπόπτων για τη ληστεία στο Λούβρο

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού, έχουν συλληφθεί ύποπτοι για τη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, μια εβδομάδα μετά την εισβολή των κλεφτών στο μουσείο του Παρισιού, κατά την οποία κλάπηκαν χιλιάδες κοσμήματα και διαμάντια, αξίας που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η Εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού, δεν αποκάλυψε τον αριθμό των συλληφθέντων ούτε τα στοιχεία τους. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο το βράδυ, σύμφωνα με δήλωσή της, προσθέτοντας ότι ένας από τους άνδρες που συνελήφθη ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα μέσω του αεροδρομίου Ρουασί.